Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

Βαρύ πένθος για τον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του, καθώς έφυγε από τη ζωή η κόρη του, Λένα Σαμαρά, σε ηλικία μόλις 34 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η Λένα Σαμαρά νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό», όπου είχε μεταφερθεί εσπευσμένα από το «Σισμανόγλειο». Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη επιληπτική κρίση και οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διαδικασία ανάνηψης, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στον «Ευαγγελισμό» βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή οι γονείς της, Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά, που βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο όταν συνέβη το περιστατικό - τραγικές φιγούρες στο πλευρό της κόρης τους. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τη διατηρήσουν στη ζωή.

Η Λένα Σαμαρά είχε ακολουθήσει τα επαγγελματικά βήματα της μητέρας της, Γεωργίας, σπουδάζοντας πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο. Είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολέγιο Αθηνών.

Κυρ. Μητσοτάκης για την απώλεια της Λ. Σαμαρά: «Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πληροφορούμενος το θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο...»