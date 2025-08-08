Κυρ. Μητσοτάκης για την απώλεια της Λ. Σαμαρά: «Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας»

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά, κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μόλις πληροφορήθηκε το τραγικό συμβάν.

Σε συγκινητικό μήνυμά του ανέφερε ότι η απώλεια είναι τόσο άδικη και ξαφνική, που καμία λέξη δεν επαρκεί για να περιγράψει το μέγεθος του πένθους.

Τόνισε ότι η σκέψη του, όπως και της συζύγου του Μαρέβας, είναι με την οικογένεια του εκλιπούσης. «Η οδύνη τους, οδύνη μας», σημείωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του, ενώ κατέληξε με τη λέξη: «Κουράγιο».