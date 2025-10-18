Ανάλυση CNN

Η σχέση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει αναμφισβήτητα βελτιωθεί, αλλά το πραγματικό «έπαθλο» που επιδιώκει το Κίεβο φαίνεται να είναι, προς το παρόν, άπιαστο, σημειώνει το CNN σε ανάλυσή του.

Τα καλά νέα

Μεταξύ των κολακευτικών σχολίων και της πεποίθησης ότι μια αόριστη ειρήνη είναι κοντά, υπήρχαν και κάποια καλά νέα για την Ουκρανία.

Ακόμη και η τελική δήλωση του Τραμπ για το θέμα ότι «πρέπει να σταματήσουν (σ.σ. Οι Ρώσοι) εκεί που βρίσκονται» – μια εκεχειρία κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών μάχης, είναι κάτι που το Κίεβο μπορεί να ανεχτεί.

«Μια στο καρφί, μια στο πέταλο», ο Τραμπ

Ο Τραμπ εξήρε τις αρετές των Tomahawk, η προμήθεια των οποίων, όπως είπε, ήταν το θέμα της συνάντησής του με τον Ζελένσκι.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή υπονόμευσε την ίδια του την απειλή, καθιστώντας αμέσως σαφή τη φύση της συμφωνίας. «Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο χωρίς να σκεφτούμε τα Tomahawk», σχολίασε ο Τραμπ.

Γιατί δεν δίνει τους Tomahawk

Οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν το απόθεμα για να παρέχουν τους «χιλιάδες» Tomahawk που ο Τραμπ είπε ότι αστειεύτηκε με τον Πούτιν την Πέμπτη ότι μπορεί να δώσει στην Ουκρανία.

Επίσης, είναι εξαιρετικά ακριβοί. Αν τα χρησιμοποιούσε, το Κίεβο θα έπρεπε να χτυπήσει στόχους που να αξίζουν τα 2 εκατομμύρια δολάρια που κοστίζει κάθε Tomahawk – κάτι που σημαίνει να χτυπήσει σοβαρές στρατιωτικές ή κυβερνητικές υποδομές, κάτι για το οποίο ο Τραμπ θα έβαζε βέτο.

Τι γίνεται στο στρατιωτικό και διπλωματικό πεδίο

Μπορεί ο Πούτιν να αντέξει να πολεμά όλο το χειμώνα, την άνοιξη και το τέταρτο καλοκαίρι, για να επιδιώξει και πάλι όλο και πιο μινιμαλιστικούς στόχους;

Η έλλειψη φυσικού αερίου λόγω των ουκρανικών επιθέσεων, η αύξηση του πληθωρισμού, οι ασταθείς πληρωμές για τους νέους στρατιώτες και η συνεχής αποτυχία της Μόσχας να επιτύχει μια πραγματική σημαντική πρόοδο, υποδηλώνουν ότι δεν μπορεί.

Οι πρόσφατες αλλαγές δεν είναι πολύ ενθαρρυντικές για τον Πούτιν. Ναι, η Κίνα εξακολουθεί να τον υποστηρίζει, αλλά η Ινδία σίγουρα πληρώνει το τίμημα των δευτερευουσών κυρώσεων που επέβαλαν οι ΗΠΑ για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Το σχέδιο της Ρωσίας εξαρτάται από μια στρατιωτική νίκη. Ο Πούτιν δεν το έχει επιτύχει ακόμα.