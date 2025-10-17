Η συνάντηση στον Λ. Οίκο

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ενόψει της συνόδους Κορυφής που θα έχει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη για ειρήνη στην Ουκρανία.

«Είναι τιμή μου να βρίσκομαι με έναν πολύ δυνατό ηγέτη, έναν άνθρωπο που έχει περάσει πολλά και έναν άνθρωπο που γνώρισα πολύ καλά και τα πήγαμε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ, έχοντας απέναντί του τον Ουκρανό πρόεδρο, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών τους στους δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έδειξε στον Τραμπ χάρτες με πιθανούς στόχους εντός της Ρωσίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε στον Αμερικανό ομόλογό του, τον Ντόναλντ Τραμπ, «χάρτες» που δείχνουν πιθανούς στόχους οι οποίοι θα μπορούσαν να χτυπηθούν εντός της Ρωσίας, κατά τη συνάντηση.

Στους χάρτες αυτούς σημειώνονται «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί» ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο, εξήγησε αυτή η πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Οι δηλώσεις Τραμπ - Ζελένσκι

Τραμπ: Νομίζω πως ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος - Το μίσος με τον Ζελένσκι εμποδίζει τη συμφωνία

Στην αρχή της συνομιλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «τιμή» να βρίσκεται με έναν «ισχυρό ηγέτη» και «άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά» και ότι θα μιλήσει με τον Ουκρανό για την χθεσινή του κλήση με τον Πούτιν.

«Νομίζω ότι σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο», λέει ο Τραμπ. «Θα μιλήσουμε γι' αυτό σήμερα. Θα μιλήσουμε για το τι συνέβη χθες στην τηλεφωνική μου επικοινωνία με τον Πρόεδρο Πούτιν.»

«Νομίζω ότι τα πράγματα προχωρούν αρκετά καλά. Ξεκίνησε με την Αλάσκα, όπου νομίζω ότι συζητήθηκαν ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές. Και θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό», είπε.

«Πούτιν και Ζελένσκι δεν συμπαθιούνται αλλά θα κάνουμε τα πάντα για να τους φέρουμε στο ίδιο τραπέζι. Νομίζω πως ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος και πιστεύω πως το ίδιο συμβαίνει και με τον πρόεδρο Ζελένσκι», είπε.

Και πρόσθεσε: «Η απέχθεια ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι και το μίσος μεταξύ τους είναι νομίζω ο βασικός παράγοντας που δεν μας αφήνει να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία. Τα καταφέραμε με 59 διαφορετικές χώρες στη Μέση Ανατολή θα τα καταφέρουμε και τώρα.»

Ζελένσκι: Δεν συνεργάζεται ο Πούτιν, χάνει πολλούς στρατιώτες

«Συγχαρητήρια για την επιτυχία σας στην Μέση Ανατολή. Πιστεύω πως ο Πούτιν δεν συνεργάζεται αλλά με την βοήθειά σας θα τα καταφέρουμε. Τα πολεμικά μέτωπα δεν πάνε καλά για την Ρωσία χάνουν πάρα πολύ κόσμο», είπε αρχικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ευχαριστώ για την διαμεσολάβηση σας και τις σημερινές συναντήσεις που είχαμε με εταιρείες παροχής ενέργειας αλλά και την πολεμική σας βιομηχανία», δήλωσε.

«Πρέπει αρχικά να μιλήσουμε, στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Εμείς θέλουμε ειρήνη, ο Πούτιν όχι και θα πρέπει να ασκηθούν πιέσεις στη Ρωσία για να καθίσει στο τραπέζι», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Και πρόσθεσε: «Δεν έχουμε κανένα θέμα με την σύνθεση του τραπεζιού, διμερή ή τριμερή. Το σημαντικότερο πράγμα όμως είναι να έχουμε πραγματικά στιβαρές εγγυήσεις ασφαλείας. Το ΝΑΤΟ είναι η καλύτερη επιλογή αλλά ακόμη και μία τριμερής εγγύηση με τις ΗΠΑ ως εγγυήτρια είναι ένα εξαιρετικό δείγμα.»

«Θα μιλήσουμε και για τους Tomahawk», λέει ο Τραμπ - Πρόταση Ζελένσκι για ανταλλαγή των πυραύλων με drone

«Θα μιλήσουμε και για τους Tomahawk, αλλά νομίζω πως θα καταφέρουμε να τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς την χρήση των συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων, τα οποία, για να είμαι ειλικρινής, τα χρειαζόμαστε και εμείς για την δική μας άμυνα», δήλωσε ο Τραμπ, με τον Ζελένσκι να προτείνει ζωντανά ανταλλαγή των πυραύλων με ουκρανικά drones.

«Οι ΗΠΑ δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα drones», είπε ο Ζελένσκι, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιβεβαιώνει τα λόγια του.

Τραμπ: Δεν θα είναι ο Ζελένσκι στην Ουγγαρία

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι ο Ουκρανός πρόεδρος στην Ουγγαρία, αλλά είπε ότι θα τον ενημερώνει διαρκώς.

Trump: The meeting in Hungary will most likely be a double meeting.



We will have Zelensky in touch. pic.twitter.com/jYxWhHAXJY — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) October 17, 2025

Ο Ζελένσκι απάντησε πως είναι έτοιμος να μιλήσει σε οποιαδήποτε μορφή. «Διμερής, τριμερής: δεν έχει σημασία. Μόνο ειρήνη. Αυτό είναι σημαντικό», είπε. «Η εξασφάλιση διμερών εγγυήσεων ασφαλείας με τις ΗΠΑ είναι το πιο σημαντικό έγγραφο επειδή οι ΗΠΑ είναι πολύ ισχυρές», πρόσθεσε.

«Κλιμάκωση του πολέμου ένα χτύπημα της Ουκρανίας στη Ρωσία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ένα χτύπημα της Ουκρανίας βαθιά μέσα στη Ρωσία θα αποτελούσε κλιμάκωση του πολέμου.

Αλλά καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν η κυβέρνησή του θα επέτρεπε στο Κίεβο να επιτεθεί με τέτοιο τρόπο, απάντησε: «Θα το συζητήσουμε αυτό».

Τραμπ: Αν τελειώσω τον πόλεμο θα είναι ο ένατος, αλλά δεν θα πάρω Νόμπελ...

«Πίστευα πως αυτός ο πόλεμος θα ήταν ο ευκολότερος να τελειώσει αλλά δεν είναι. Θα τον τελειώσω όμως και θα είναι ο ένατος», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Και συνέχισε: «Όσους και να τελειώσω, όσες ζωές κι αν σώσω, δεν θα μου δώσουν το Νόμπελ Ειρήνης. Κανένας πρόεδρος δεν έχει λήξει όσους πολέμους έχω τελειώσει εγώ. Έχω σώσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.»

Ζελένσκι για Τραμπ: Αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον

Σε ερώτηση δημοσιογράφου στον Ουκρανό πρόεδρο για τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ, εκείνος απάντησε ότι οι δύο ηγέτες «έχουν σημαντικούς διαλόγους μεταξύ τους», προσθέτοντας ότι πια καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον.

«Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος είναι πολύ καλά ενημερωμένος για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και γνωρίζει πολλά για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Νομίζω ότι αυτό βοηθάει πολύ όταν γνωρίζεις τις λεπτομέρειες», είπε.

Τραμπ: Πιθανό ο Πούτιν να με κοροϊδεύει για να κερδίσει χρόνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε αν ο Ρώσος πρόεδρος κερδίζει χρόνο προτείνοντας μια ακόμη συνάντηση κορυφής πρόσωπο με πρόσωπο με τον ηγέτη των ΗΠΑ, καθώς μια τέτοια συνάντηση είναι πιθανό να αναβάλει την απόφαση του Αμερικανού προέδρου σχετικά με το εάν θα επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους Tomahawk στον πόλεμο.

Και ο Τραμπ απάντησε: «Είναι πιθανό. Με κοροϊδεύουν σε όλη μου τη ζωή οι καλύτεροι από αυτούς. Αλλά είμαι αρκετά καλός σε αυτά τα πράγματα, αν θέλει να κάνει μια συμφωνία.»

Τι συζήτησαν Τραμπ και Πούτιν την Πέμπτη

Την Πέμπτη ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν τηλεφωνική συνομιλία σχεδόν 2,5 ωρών, στην οποία κυριάρχησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κατάσταση μετά από αυτό.

Ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να προειδοποίησε τον Αμερικανό ομόλογό του ότι οι πύραυλοι Tomahawk, που σκέφτονται να παραχωρήσουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία και έχουν εμβέλεια ικανή να πλήξει ρωσικές πόλεις όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη, δεν θα επηρέαζαν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις στο πεδίο. Πρόσθεσε πάντως ότι θα κατέστρεφαν τις ήδη εύθραυστες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Ωστόσο, αναφέρει το CNN, ο Τραμπ δεν αναμένεται να δεσμευτεί για την παραχώρηση των πυραύλων στον Ζελένσκι. Πίσω από τις κλειστές πόρτες αυτό μπορεί να αλλάξει, φυσικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, φαίνεται πιο πρόθυμος να επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκτήσει τους πυραύλους μακράς εμβέλεια και ήδη έχουν καταρτιστεί τα σχετικά σχέδια.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναβάλει την απόφαση, ελπίζοντας να μάθει από τον Ζελένσκι πώς σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τους Tomahawk, που μπορούν να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι μεν η τρίτη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο μέσα σε εννέα μήνες, αλλά συνολικά οι δύο πρόεδροι έχουν συναντηθεί τέσσερις φορές με την καθοριστική για την «γεφύρωση» του μεγάλου χάσματος που ο ίδιος ο Τραμπ είχε επιλέξει να ανοίξει να είναι αυτή στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου. Εκεί, αν και εκτός προγράμματος, οι δύο άνδρες τα είπαν για αρκετά λεπτά.

Πύραυλοι Tomahawk: Γιατί τους θέλει και επιμένει η Ουκρανία

Η προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα μπορούσε να επεκτείνει σημαντικά τις επιθετικές της δυνατότητες, επιτρέποντάς της να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος - όπως στρατιωτικές βάσεις, κόμβους ανεφοδιασμού, αεροδρόμια και κέντρα διοίκησης - που μέχρι σήμερα παραμένουν εκτός εμβέλειας.

Ο πύραυλος Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) είναι ένας πύραυλος cruise μεγάλης εμβέλειας, που εκτοξεύεται συνήθως από τη θάλασσα για να πλήξει στόχους σε αποστολές «βαθιάς διείσδυσης».

Οι κατευθυνόμενοι με ακρίβεια Tomahawk μπορούν να πλήξουν στόχους σε απόσταση έως και 1.000 μιλίων (1.600 χλμ.), ακόμη και σε περιοχές με ισχυρή αντιαεροπορική άμυνα. Έχουν μήκος 6,1 μέτρα, άνοιγμα φτερών 2,6 μέτρα και βάρος περίπου 1.510 κιλά.

Η Raytheon, θυγατρική της RTX, κατασκευάζει τους μη πυρηνικούς πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι μπορούν να εκτοξεύονται από ξηρά ή θάλασσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού του Πενταγώνου, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αγοράσουν 57 πυραύλους το 2026, με μέσο κόστος περίπου 1,3 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Tomahawk, που περιλαμβάνει αναβάθμιση των συστημάτων καθοδήγησης.

Οι αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει δοκιμαστικές πτήσεις των Tomahawk με σύστημα GPS, αλλά και επιχειρησιακή χρήση, όπως όταν οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο εκτόξευσαν πυραύλους Tomahawk εναντίον στόχων των ανταρτών Χούτι στην Υεμένη.