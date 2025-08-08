Ανακοίνωση 1ης ΥΠΕ για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά: Επιβεβλημένη η διακομιδή της, παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση

Στη δημοσιότητα δόθηκε η ανακοίνωση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας σχετικά με τον θάνατο της 34χρονης κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Λένας. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, «η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση» κατά τη διάρκεια της διερεύνησής της στον «Ευαγγελισμό».

Ολόκληρο το ανακοινωθέν

«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος ,παθολόγος , καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29».

Τη Δευτέρα στο Α' Νεκροταφείο η κηδεία της Λένας Σαμαρά

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στο Α’ Νεκροταφείο θα γίνει η κηδεία της Λένας Σαμαρά, η οποία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης σε ηλικία 34 ετών.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», έγραψε ο πατέρας της και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.