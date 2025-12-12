Συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ υπό τον Κυρ. Μητσοτάκη
Συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ υπό τον Κυρ. Μητσοτάκη

12/12/2025 • 07:25
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στις 12:00 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. 

Νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Στις 15:00 ο πρωθυπουργός θα παραστεί στην έναρξη της συζήτησης στη βουλή για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού του 2026.

Στις 18:00 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με την προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα τoυ Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, María Ángela Holguín.

