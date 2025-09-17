Συνάντηση Παπασταύρου με Καδή - Προστασία θαλασσών και σεβασμός κανόνων αλιείας στην ατζέντα

Με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών κ. Κώστα Καδή, συναντήθηκε στις Βρυξέλλες την Τετάρτη ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στο περιθώριο του έκτακτου Συμβουλίου υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ για τον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Έλληνας υπουργός ενημέρωσε τον επίτροπο για την πρόοδο της Ελλάδας στον τομέα της θαλάσσιας προστασίας και βιοποικιλότητας με την ίδρυση των δύο νέων θαλάσσιων πάρκων, καθώς και για την εν εξελίξει διαβούλευση για τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα Νοτίου Αιγαίου 1-Νοτίων Κυκλάδων και Ιονίου, που ολοκληρώνεται στις 22 Σεπτεμβρίου.

Ακόμη, σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΝ, παρουσίασε την πρωτοβουλία «Αμοργόραμα» των αλιέων της Αμοργού, η οποία αποσκοπεί στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος του νησιού, μέσω παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας τον Απρίλιο και τον Μάιο, τους πιο σημαντικούς μήνες για την αναπαραγωγή ψαριών, και τον καθαρισμό των μη οδικώς προσβάσιμων παραλιών από τα καΐκια κατά τους ίδιους μήνες. Ο κ. Παπασταύρου προσκάλεσε τον κ. Καδή να επισκεφθεί την Αμοργό.

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος επίτροπος ενημέρωσε τον υπουργό για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο Σύμφωνο για τους Ωκεανούς, αναφερόμενους σε βασικούς πυλώνες του, όπως η αύξηση των προστατευόμενων περιοχών 30x30 -σε ποσοστό 30% της θαλάσσιας έκτασής τους ως το 2030- αναγνωρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την επίτευξη του στόχου αυτού πολύ νωρίτερα, την αξιολόγηση της κοινής αλιευτική πολιτικής, την προώθηση της μπλε οικονομίας και άλλα.

Και οι δύο αναγνώρισαν την ανάγκη λήψης μέτρων τόνωσης της νησιωτικότητας, ενώ υπογράμμισαν την έμφαση που πρέπει να δοθεί στη συμμόρφωση τρίτων, εκτός ΕΕ, χωρών με τους κανόνες αλιείας και προστασίας θαλάσσιων ζωνών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο συζήτησης του πακέτου διεύρυνσης της Ευρώπης με άλλες χώρες, αλλά και του Συμφώνου για τη Μεσόγειο - Pact for the Mediterranean.

Στη συνέχεια, όπως υπογραμμίζεται, ο κ. Παπασταύρου πραγματοποίησε σύντομη συνάντηση με την Ευρωπαία Επίτροπο για το Περιβάλλον, την Ανθεκτικότητα των Υδάτων και την Ανταγωνιστική Κυκλική Οικονομία, κ. Γιέσικα Ρούσβαλ.