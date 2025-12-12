Συνάντηση Ό. Κεφαλογιάννη με υπουργό Τουρισμού Ιράν - Στόχος η διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, συναντήθηκε με τον υπουργό Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τουρισμού και Χειροτεχνίας του Ιράν, Σέιεντ Ρέζα Σαλέχι Αμίρι, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ελλάδα για την 9η Υπουργική Συνάντηση του Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη διεύρυνση της τουριστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, με έμφαση στην ενίσχυση των αφίξεων από το Ιράν, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την προβολή των προορισμών και την υλοποίηση στοχευμένων fam trips, που θα συμβάλουν στη δημιουργία νέων συνεργασιών μεταξύ των τουριστικών αγορών Ελλάδας και Ιράν.

Ο Ιρανός υπουργός πρότεινε την επικαιροποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας του 1998, ενώ η υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε την ανάγκη ενός πιο ευέλικτου και επιχειρησιακού σχήματος, προτείνοντας την υπογραφή Κοινού Προγράμματος Δράσης για την επιτάχυνση των πρωτοβουλιών συνεργασίας.

Ο κ. Σαλέχι Αμίρ επέδωσε πρόσκληση για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού της Τεχεράνης (TITE) τον Φεβρουάριο του 2026, αναδεικνύοντας τη δυναμική ανάπτυξη του τουριστικού τομέα του Ιράν, τη διεύρυνση των ειδικών μορφών τουρισμού και τα 29 μνημεία της χώρας στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η υπουργός Τουρισμού ανέδειξε την κοινή ιστορική και πολιτισμική βάση των δύο λαών, επισημαίνοντας ότι Ελλάδα και Ιράν συγκαταλέγονται στους αρχαιότερους πολιτισμούς του κόσμου και μοιράζονται την ευθύνη προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς τους.

Επιπλέον, τόνισε ότι η παράλληλη επανεκλογή των δύο χωρών στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού δημιουργεί νέο πλαίσιο συνεργασίας και σε πολυμερές επίπεδο, ειδικά στον πολιτιστικό τουρισμό.

Συνάντηση με τον Υπουργό Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τουρισμού και Χειροτεχνίας του Ιράν, κ. Seyed Reza Salehi Amiri, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ελλάδα για την 9η Υπουργική Συνάντηση του Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών.



Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη διεύρυνση της τουριστικής… pic.twitter.com/aV3n6RUR2V — Όλγα Κεφαλογιάννη (@olgakef) December 12, 2025

Η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε τη στρατηγική της Ελλάδας για τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και το άνοιγμα σε νέες αγορές, μέσα από την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού - πολιτιστικού, γαστρονομικού, ιαματικού και συνεδριακού - που ενισχύουν τη διεθνή θέση της χώρας.

Κλείνοντας, ο κ. Σαλέχι Αμίρ προσκάλεσε την υπουργό Τουρισμού να επισκεφθεί το Ιράν, για την περαιτέρω ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρέσβης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Αθήνα, Μαλέκ Χοσεΐν Γκιβζάντ και η πρόεδρος του ΕΟΤ, Αγγελική Βαρελά.