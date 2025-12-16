Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών «αδειάζει» Καρυστιανού για το κόμμα: Προσωπική επιλογή, δεν μας αφορά η εμπλοκή με την πολιτική

Με αφορμή τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, με τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπει ενεργά στην πολιτική μέσω τη δημιουργία κόμματος, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών έβγαλε ανακοίνωση, με την οποία θα διαχωρίζει τη θέση του.

«Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, οι υπογράφοντες θέλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας από όλη αυτή τη φημολογία και συζήτηση που εξελίχθηκε το προηγούμενο διάστημα για δημιουργία "Κινήματος – Κόμματος", στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος του Συλλόγου, και επιβεβαιώθηκε από την ίδια στις χθεσινές της δηλώσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Επισημαίνεται ακόμα ότι «οι ενέργειες αυτές είναι προσωπικές της επιλογές, δεν είχαμε καμία ενημέρωση επ’ αυτού και καμία ανάμειξη και δεν γνωρίζουμε τους "συνεργάτες" της και τα "επιτελεία", που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί».

«Εμείς οι συγγενείς λοιπόν, έχοντας δυστυχώς από ότι φαίνεται απέναντί μας όλο τον κυβερνητικό μηχανισμό, έχουμε θέσει ως αδιαπραγμάτευτο και αδιασάλευτο στόχο την ανάδειξη του συνόλου των ενόχων και των διαχρονικών αιτιών και κατευθύνσεων που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών: "Διαχωρίζουμε τη θέση μας από τη Μαρία Καρυστιανού"

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, οι υπογράφοντες θέλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας από όλη αυτή τη φημολογία και συζήτηση που εξελίχθηκε το προηγούμενο διάστημα για δημιουργία "Κινήματος – Κόμματος", στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος του Συλλόγου, και επιβεβαιώθηκε από την ίδια στις χθεσινές της δηλώσεις. Οι ενέργειες αυτές είναι προσωπικές της επιλογές, δεν είχαμε καμία ενημέρωση επ’ αυτού και καμία ανάμειξη και δεν γνωρίζουμε τους "συνεργάτες" της και τα "επιτελεία", που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί.

Οι ενέργειες αυτές δεν εκφράζουν το Σύλλογο, δεδομένου ότι δεν αποτελούν προϊόν συλλογικής συζήτησης και αποφάσεων του ΔΣ. Ως Σύλλογος παραμένουμε προσηλωμένοι στον αγώνα που δίνουμε ως γονείς και συγγενείς των θυμάτων για την αποκάλυψη όλων των πλευρών του εγκλήματος των Τεμπών και την τιμωρία όλων των υπευθύνων όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Δεν μας αφορά η εμπλοκή με την πολιτική.

Σταθερή μας θέση και επιδίωξη, από την ίδρυση του Συλλόγου μας, είναι να δώσουμε τη μάχη, ιδιαίτερα μπροστά και στην επικείμενη έναρξη της Δίκης, με τους καλύτερους δυνατούς όρους σε πείσμα της προσπάθειας συγκάλυψης, των τεράστιων κενών και ελλείψεων της ανάκρισης αλλά και της συστηματικής κυβερνητικής προπαγάνδας που επιμένει να κάνει το μαύρο άσπρο και να αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη από την ουσία της υπόθεσης. Τελευταίο δείγμα αποτελούν οι δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη που αντί να υπηρετεί το ρόλο του υπουργού Δικαιοσύνης, δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα επεμβαίνοντας στο έργο της Δικαιοσύνης και μιλώντας χωρίς στοιχεία.

Εμείς οι συγγενείς λοιπόν, έχοντας δυστυχώς από ότι φαίνεται απέναντί μας όλο τον κυβερνητικό μηχανισμό, έχουμε θέσει ως αδιαπραγμάτευτο και αδιασάλευτο στόχο την ανάδειξη του συνόλου των ενόχων και των διαχρονικών αιτιών και κατευθύνσεων που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών.

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Βασάρα, Γραμματέας

Βασίλης Παυλίδης, Μέλος

Αναστάσιος Ταχμαζίδης, Μέλος

Μ. Καρυστιανού: Προανήγγειλε τη δημιουργία κόμματος

Τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος θα κατέβει στις εκλογές υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προανήγγειλε η Μαρία Καρυστιανού, αποκλείοντας κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στο Kontra Channel, η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» ανέφερε ότι βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή», μαζί με άλλους ανθρώπους, για την οργάνωση του εγχειρήματος. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ερωτηθείσα αν το εγχείρημα θα πρέπει να λάβει τη μορφή πολιτικού κόμματος και να συμμετάσχει σε εκλογές, απάντησε:

«Πιθανότατα ναι, αν είναι έτοιμο, αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, αν δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, βεβαίως και θα βγει και καλά θα κάνει να βγει γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε, μία εναλλακτική».

Σε ερώτηση για πιθανή συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, η Μαρία Καρυστιανού ήταν απολύτως ξεκάθαρη: «Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κανένα από τα προηγούμενα πολιτικά κόμματα. Οτιδήποτε έχει ακουμπήσει το παλιό σύστημα, δεν μας αφορά. Πόσο μάλλον ο κύριος Τσίπρας που ήταν πρωθυπουργός».

Κλείνοντας, περιέγραψε το υπό διαμόρφωση εγχείρημα ως ένα «κίνημα πολιτών», αποτελούμενο όπως είπε, από ανθρώπους εκτός κομματικών μηχανισμών, «που έχουν τη γνώση, τη διάθεση, το όραμα, την ψυχή», υπογραμμίζοντας ότι «πάμε για κάτι πολύ μεγάλο».