Μ. Καρυστιανού: Προανήγγειλε τη δημιουργία κόμματος (vid)

Τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος θα κατέβει στις εκλογές υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προανήγγειλε η Μαρία Καρυστιανού, αποκλείοντας κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στο Kontra Channel, η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» ανέφερε ότι βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή», μαζί με άλλους ανθρώπους, για την οργάνωση του εγχειρήματος. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ερωτηθείσα αν το εγχείρημα θα πρέπει να λάβει τη μορφή πολιτικού κόμματος και να συμμετάσχει σε εκλογές, απάντησε:

«Πιθανότατα ναι, αν είναι έτοιμο, αν ολοκληρωθεί σωστά, αν βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, αν δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, βεβαίως και θα βγει και καλά θα κάνει να βγει γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε, μία εναλλακτική».

Σε ερώτηση για πιθανή συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, η Μαρία Καρυστιανού ήταν απολύτως ξεκάθαρη: «Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κανένα από τα προηγούμενα πολιτικά κόμματα. Οτιδήποτε έχει ακουμπήσει το παλιό σύστημα, δεν μας αφορά. Πόσο μάλλον ο κύριος Τσίπρας που ήταν πρωθυπουργός».

Κλείνοντας, περιέγραψε το υπό διαμόρφωση εγχείρημα ως ένα «κίνημα πολιτών», αποτελούμενο όπως είπε, από ανθρώπους εκτός κομματικών μηχανισμών, «που έχουν τη γνώση, τη διάθεση, το όραμα, την ψυχή», υπογραμμίζοντας ότι «πάμε για κάτι πολύ μεγάλο».