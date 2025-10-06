Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρά Στίβου και Παρά Κολύμβησης

Με αφορμή την ολοκλήρωση των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων Παρά Στίβου στο Νέο Δελχί και Παρά Κολύμβησης στη Σιγκαπούρη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συνεχάρη τους Έλληνες αθλητές για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις και τα μετάλλια που κατέκτησαν, εκφράζοντας υπερηφάνεια και συγκίνηση για την προσπάθειά τους.



«Με την ολοκλήρωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Παρά Στίβου που διεξήχθη στο Νέο Δελχί και του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Παρά Κολύμβησης που διεξήχθη στη Σιγκαπούρη, θα ήθελα να εκφράσω τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στον Νάσο Γκαβέλα που με οδηγό (guide) τον Δημήτρη Χρυσάφη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. στην κατηγορία Τ11, στον Θανάση Κωνσταντινίδη που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη σφαιροβολία στην κατηγορία F32, στον Γιάννη Αβραμίδη που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μ. frame running, στη Λήδα Μανθοπούλου που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μ. στην κατηγορία Τ38, στον Αλέξανδρο Σκούρτη που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 400μ. στην κατηγορία Τ38, στον Κωνσταντίνο Τζούνη που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη δισκοβολία στην κατηγορία F56, στον Κωνσταντίνο Τουρκοχωρίτη που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 400μ. στην κατηγορία F62 και στον Δημοσθένη Μιχαλεντζάκη που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. στην κατηγορία μικτή SM8 παρά κολύμβησης.



Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης σε όλους τους αθλητές μας που πέτυχαν εξαιρετικές επιδόσεις, ακόμη κι αν δεν κατάφεραν να αποσπάσουν κάποιο μετάλλιο -αξία έχει να αγωνίζεσαι με ευγένεια - όπως όλοι πράξατε- και όχι μόνο η νίκη.



Η αξιέπαινη προσπάθειά σας, καθώς και αυτή των προπονητών σας, μάς συγκινεί και μάς γεμίζει υπερηφάνεια και αισιοδοξία» ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, συγχαίροντας τους αθλητές.