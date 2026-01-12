Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών μιλούν για το κόμμα Καρυστιανού: «Θέλει ανθρώπους που να είναι ακόλουθοι»

Ενστάσεις προκαλεί η δημόσια τοποθέτηση της Μαρία Καρυστιανού σχετικά με την ίδρυση πολιτικού κόμματος, με συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών να δηλώνουν ότι δεν ταυτίζονται με το ενδεχόμενο αυτό και να κρατούν σαφείς αποστάσεις.

Η ίδια εμφανίζεται βέβαιη ότι ο νέος πολιτικός φορέας θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και διαμορφωθεί πλήρως η πολιτική πρόταση.

Την ίδια ώρα, εν μέσω της δημόσιας συζήτησης που έχει ανοίξει για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος, συγγενείς θυμάτων αλλά και μία τραυματίας από το δυστύχημα τοποθετήθηκαν δημόσια, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν στηρίζουν το πολιτικό εγχείρημα και επιλέγουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε κομματική πρωτοβουλία.

Σταυρούλα Καρύδη: Ο κόσμος να γνωρίζει ότι εκπροσωπεί μόνο τις πολιτικές της βλέψεις

Αρχικά, η μητέρα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, Σταυρούλα Καρύδη, είπε πως θεωρεί «αναφέρετο δικαίωμα» της Μαρίας Καρυστιανού «να τοποθετηθεί πολιτικά» επισημαίνοντας πως δεν θεωρεί «ότι μπορεί να κάνει κακό στον αγώνα μας, αρκεί ο κόσμος να γνωρίζει ξεκάθαρα ότι η κυρία Καρυστιανού εκπροσωπεί μόνο τις πολιτικές της βλέψεις».

«Θεωρώ ότι η κυρία Καρυστιανού από την αρχή έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος για εμένα. Ενώ αναμφισβήτητα είχε μία μεγάλη επιρροή στον κόσμο εντούτοις δεν έκανε καμία απολύτως προσπάθεια να συσπειρώσει το σύνολο των οικογενειών που υποτίθεται ότι εκπροσωπούσε. Θεωρώ ότι το ίδιο πράγμα ακριβώς συμβαίνει και τώρα», πρόσθεσε.

«Δεν μπήκε στον κόπο να ενημερώσει ούτε τις λίγες οικογένειες -τέσσερις, πέντε- που απαρτίζουν τον σύλλογο αλλά ούτε και τις υπόλοιπες 50 για τις πολιτικές της προθέσεις. Αυτά όλα εμένα μου δείχνουν ότι η κυρία Καρυστιανού κάνει έναν προσωπικό αγώνα», είπε η κυρία Καρύδη στον ΣΚΑΙ.

Χρήστος Κωνσταντινίδης: Θέλει ανθρώπους που να είναι ακόλουθοι

Στη συνέχεια, ο σύζυγος της Βασιλικής Χλωρού, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, σημειώνει ότι «αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι σύσσωμοι οι συγγενείς, μέχρι τώρα δεν το είδαμε αυτό. Έχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης και ο σύλλογος και το συγκεκριμένο πρόσωπο που κατεβαίνει σε πολιτικό σχήμα».

«Η Μαρία Καρυστιανού είναι μία πολύπλοκη προσωπικότητα και αυτό που έχω συναντήσει εγώ στο διάστημα που ήμασταν μαζί στον σύλλογο, είναι ότι θέλει ανθρώπους οι οποίοι να είναι ακόλουθοι και να της παίρνουν την άδεια», αναφέρει.

Για τον έλεγχο που έκανε η ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών 2023, ο κ. Κωνσταντινίδης είπε: «θα έπρεπε να το είχε αποφύγει ο σύλλογος γιατί θα έπρεπε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στα οικονομικά του, στα βιβλία του και στα πρακτικά του. Πράγματι βλέπουμε ότι υπάρχει ένας “κρυφικισμός” εκεί πέρα. Εγώ ως οικογένεια έχω χρηματοδοτήσει πάρα πολλές φορές άτυπα βέβαια στην αρχή του ξεκινήματος του συλλόγου και έχουν γίνει πολλές εκδηλώσεις με επεμβάσεις δικές μου. Εγώ και ο Πάνος Ασλανίδης ήμασταν μπροστάρηδες σε αυτά τα πράγματα μέχρι τον πρώτο χρόνο, όπως καταθέταμε και τις περισσότερες μηνύσεις κατά των ανθρώπων που μας είχαν βλάψει. Η Μαρία Καρυστιανού σε πολλά από αυτά δεν συμμετείχε, εννοώ νομικά, δηλαδή με την υπογραφή της. Με την προτροπή της κυρίας Κωνσταντοπούλου δεν συμμετείχε η κυρία Καρυστιανού στις μηνύσεις».

Μιρέλλα Ρούτσι: Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι επιλογή θέλει

Από την πλευρά της η Μιρέλλα Ρούτσι, μητέρα του Ντένις και σύζυγος του Πάνου Ρούτσι που είχε πάρει αποστάσεις από την Μαρία Καρυστιανού, καλώντας την να παραιτηθεί από την προεδρία του συλλόγου, δήλωσε πως δεν είναι ούτε κατά, ούτε υπέρ της απόφασης της Μαρίας Καρυστιανού.

«Ούτε είμαι κατά ούτε λέω ότι είμαι υπέρ, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι επιλογή θέλει στη ζωή του. Να ακολουθήσει όποιο δρόμο θέλει και να παίρνει όποιες αποφάσεις θέλει», δήλωσε η κυρία Ρούτσι.

Τραυματίας Τεμπών: Παίρνει λίγο από την προσοχή

Η Εύη Τσαπάρη, τραυματίας στα Τέμπη, δηλώνει πως κατανοεί την απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού για τη δημιουργία κόμματος αλλά προβληματίζεται για τη χρονική στιγμή: «Θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί ουσιαστικά παίρνει λίγο την προσοχή από το πραγματικό ζήτημα που είναι ο θάνατος 57 ανθρώπων, ο τραυματισμός άλλων πόσων… Λίγο νομίζω παίρνει τη ματιά από εκεί».