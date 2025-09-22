Δημοσκοπήσεις Palmos Analysis/Prorata

Παγιωμένη σε διψήφιο νούμερο είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου στις δύο δημοσκοπήσεις ενώ η συντριπτική πλειοψηφία είπε πως «σε καμία περίπτωση δεν θα ψήφιζε» το κόμμα Τσίπρα.στη δημοσκόπηση της Palmos Analysis για λογαριασμό του theopinion.gr. και στη δημοσκόπηση της Prorata.

Δημοσκόπηση Palmos Analysis

Στις 15,7 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ

Παγιωμένη σε διψήφιο νούμερο είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας (29,3%) με το ΠΑΣΟΚ (13,6%) στην εκτίμηση ψήφου ενώ ένα 63% είπε πως «σε καμία περίπτωση δεν θα ψήφιζε» το κόμμα Τσίπρα στη δημοσκόπηση της Palmos Analysis για λογαριασμό του theopinion.gr.

Στην τρίτη θέση είναι η Ελληνική Λύση (11,9%) και ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας (9,9%), ΚΚΕ (8,8%) και ΣΥΡΙΖΑ (5,8%).

Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ: 29,3%

ΠΑΣΟΚ: 13,6%

Ελληνική Λύση: 11,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,9%

ΚΚΕ: 8,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,8%

Φωνή Λογικής: 4,2%

ΜέΡΑ25: 3,4%

Νίκη: 2,5%

Νέα Αριστερά: 2%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2%

Σπαρτιάτες: 1,6%

Άλλο κόμμα: 5,1%

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 22,6%

ΠΑΣΟΚ: 10,5%

Ελληνική Λύση: 9,2%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,7%

ΚΚΕ: 6,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,4%

Φωνή Λογικής: 3,2%

Νίκη: 1,9%

Νέα Αριστερά: 1,5%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,5%

Σπαρτιάτες: 1,2%

Άλλο κόμμα: 4%

«Γκρίζα ζώνη»: 22,9%

Θα ψήφιζαν πιθανό κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα;

Απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια περί δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, το 63% απαντά πως δεν θα το ψήφιζε σε καμία περίπτωση, το 15% πιθανώς δεν θα το ψήφιζε, ενώ το 15% απαντά πως πολύ πιθανώς θα το ψήφιζε και το 5% πως σίγουρα θα το ψήφιζε.

Η παρουσία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Παράλληλα, σε ερώτηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ 2025, το 44% πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το 31% πως είναι λίγο ικανοποιημένο, το 10% πως είναι αρκετά ικανοποιημένο και το 3% πως είναι πολύ ικανοποιημένο.

Δημοσκόπηση Prorata

Με 12% μπροστά η ΝΔ από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ - Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Στο 12% καταγράφει δημοσκόπηση της Prorata τη διαφορά ανάμεσα στην πρώτη Νέα Δημοκρατία και το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου στον «σφυγμό Σεπτεμβρίου 2025», η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,5% ενώ στη δεύτερη θέση εντοπίζεται το ΠΑΣΟΚ με 11,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση (10%) που επανακτά την τρίτη θέση από την Πλεύση Ελευθερίας η επιρροή της οποίας μειώνεται στο 8%. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 7%, η Φωνή Λογικής 4%, το ΜεΡΑ25 3,5%, η Νίκη 2% ενώ 1,5% συγκεντρώνουν Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας.

Στην εκτίμηση της ψήφου, η οποία αποτελεί υποθετικό σενάριο στη βάση της αναλογικής κατανομής των αναποφάσιστων εκλογέων, αν διεξάγονταν αύριο εκλογές θα πρόκυπτε 8κομματική βουλή, με τη ΝΔ να συγκεντρώνει 27%, το ΠΑΣΟΚ 13%, την Ελληνική Λύση 11,5%, την Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ 9%, τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 8%, τη Φωνή Λογικής 4,5%, το ΜεΡΑ25 4% ενώ τα υπόλοιπα κόμματα έχουν ποσοστά που δεν θα εξασφάλιζαν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Στην ίδια δημοσκόπηση καταγράφεται και η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη ως καταλληλότερος πρωθυπουργός. Στη σχετική ερώτηση, χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά, ο σημερινός πρωθυπουργός προηγείται με 27% και ακολουθούν ο Ν. Ανδρουλάκης με 8% και η Ζ. Κωνσταντοπούλου, ο Κ. Βελόπουλος και ο Δ. Κουτσούμπας με 6%.

To 77% δεν θέλει κόμμα Τσίπρα, το 85% λέει «όχι» σε κόμμα Σαμαρά

Η Prorata μέτρησε και τη στάση της κοινής γνώμης απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά. Για τον πρώην πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά απίθανο να ψηφίσει ή βέβαιο ότι δεν θα ψηφίσει απαντά το 77% ενώ αντίθετη απάντηση δίνει το 20%. Για τον πρώην πρωθυπουργό της ΝΔ το ποσοστό που απαντά «σχετικά απίθανο να το ψηφίσω ή βέβαιο πως δεν θα το ψηφίσω» ανεβαίνει στο 85% με ένα 13% να δίνει αντίθετη απάντηση.