Στήριξη του Κων. Τασούλα στις ελληνικές εξαγωγές - Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΕΒΕ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συναντήθηκε την Πέμπτη με τον πρόεδρο Συνδέσμου Εξαγωγέων -ΣΕΒΕ Συμεών Διαμαντίδη, ο οποίος τον ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΠτΔ, ο κ. Διαμαντίδης αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εξαγωγείς στο σημερινό διεθνές περιβάλλον και ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Σύνδεσμος για την στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο κ. Διαμαντίδης, παρουσίασε τις «Eπαγγελματικές Aκαδημίες», μια ιδέα του ΣΕΒΕ, για τη διασύνδεση παραγωγής, εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας καθώς επίσης και τα προγράμματα ενημέρωσης μαθητών Λυκείου σχετικά με τα νέα επαγγέλματα στην αγορά εργασίας. Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων -ΣΕΒΕ συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον ευχαρίστησε για την ενημέρωση και ευχήθηκε ο ΣΕΒΕ να συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμη να στηρίζει τους Έλληνες εξαγωγείς με τεχνογνωσία, στρατηγικές συνεργασίες και συνεχή παρουσία στο εξωτερικό.

«Στο σημερινό δύσκολο περιβάλλον, οι Έλληνες εξαγωγείς διατήρησαν τη δυναμική τους στις διεθνείς αγορές. Το μέλλον της ελληνικής οικονομίας περνά μέσα από την εξωστρέφεια, τη συνέργεια και τη σταθερή επένδυση στην ποιότητα και την καινοτομία», δήλωσε ο κ. Τασούλας.