Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις πληρωμές στους αγρότες

Για τις πληρωμές που έχουν γίνει σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι σήμερα, καθώς και για αυτές που είναι προγραμματισμένες για το προσεχές διάστημα, ενημερώθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στην έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου για το ζήτημα των πληρωμών των αγροτών.

Στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής (μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς βρίσκεται στο εξωτερικό) και ο προσωρινός επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς.

Η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο μέτρων για τους αγρότες, οι οποίοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με αποκλεισμούς λιμανιών, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος και ανέφερε ότι μελετάται η παράταση του προγράμματος «ΓΑΙΑ», που διασφαλίζει σταθερή τιμή κιλοβατώρας για το αγροτικό ρεύμα.

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά το τελευταίο Συμβούλιο Κυβερνητικής Πολιτικής, ζήτησε να εξετάσουμε την πιθανότητα παράτασης του προγράμματος “ΓΑΙΑ”», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης.

Η κυβερνητική σύσκεψη γίνεται εν μέσω της κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, με παραγωγούς να προχωρούν την Τετάρτη στον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου και ενώ προηγήθηκαν τα εκτεταμένα επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στην Κρήτη τη Δευτέρα.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε τον σεβασμό της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών, ωστόσο καταδίκασε τις παραβατικές συμπεριφορές που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε ότι η κατάσταση των μπλόκων δημιουργεί προβλήματα στην κοινωνία και στην αγορά των Χριστουγέννων, όμως απηύθυνε έκκληση στους αγρότες να ορίσουν συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης. Διαβεβαίωσε ότι την επόμενη ημέρα θα γίνει συνάντηση σε υψηλό επίπεδο, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο να συναντηθούν οι εκπρόσωποι των αγροτών ακόμα και με τον πρωθυπουργό, εφόσον οριστούν ονομαστικά εκπρόσωποι των αγροτών και προσέλθουν με συγκεκριμένη ατζέντα αιτημάτων.

Αναφερόμενος στα επεισόδια που σημειώθηκαν σε Κρήτη και Μακεδονία με επιθέσεις κατά αστυνομικών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «οι άνθρωποι αυτοί είναι τραμπούκοι και εγκληματίες», ενώ χαρακτήρισε «ανεκδιήγητες» τις τοποθετήσεις πολιτικών που στηρίζουν τέτοιες συμπεριφορές.

Οι αναφορές Τσιάρα

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ πως «η πόρτα του διαλόγου στο υπουργείο είναι πάντα ανοιχτή, το έχουμε πει πολλές φορές», ενώ είπε προς τους αγρότες πως αν το επιθυμούν μπορούν να έρθουν και σήμερα για συζήτηση.

«Υπάρχει αυτήν τη στιγμή συντονιστικό όργανο από την πλευρά τους; Ο λόγος που δεν έγινε μέχρι τώρα η συνάντηση μαζί τους είναι γιατί τα αιτήματα ανά μπλόκο είναι διαφορετικά. Τα προβλήματα λύνονται μόνο να κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Διαμαρτύρονται οι αγρότες αλλά δεν πρέπει να εκφράσουν συντεταγμένα ποια είναι τα δικά τους αιτήματα; Άλλα τα προβλήματα στις Σέρρες με το ΑΤΑΚ, άλλα είναι στην Κρήτη με το ζωικό κεφάλαιο, άλλα στη Θεσσαλία».

Ερωτηθείς αρχικά για το πότε προβλέπεται η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο κ. Τσιάρας έκανε λόγο για ένα προαναγγελθέν χρονοδιάγραμμα ότι από τις 1/1/2026 ο Οργανισμός απορροφάται από την Αρχή. «Είναι μια διαδικασία που ακολουθούμε βήμα-βήμα.

Ήδη λειτουργούν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ πριν τις πληρωμές που κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και από την 1/1 θα βρισκόμαστε σε νέα εποχή όπου η ΑΑΔΕ θα έχει τον πλήρη έλεγχο των πληρωμών», ανέφερε. «Θέλαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ; Θέλαμε μεταρρύθμιση που θα μας έβρισκε αντιμέτωπους με την πραγματική ανάγκη για διαφάνεια; Ξέρουμε πολύ καλά ότι η ΑΑΔΕ για αυτό αποτελεί εγγύηση για τους αγροτικούς ελέγχους, το ζητάει και η Κομισιόν».

Παραδέχτηκε, αμέσως μετά, ότι υπήρξαν πράγματι καθυστερήσεις στις πληρωμές λόγω της μεταβατικής περιόδου, ωστόσο εύκολα διαπιστώνει κανείς - όπως είπε - πως η καταβολή των πληρωμών ομαλοποιείται μέρα με τη μέρα. «Ήδη χθες πληρώθηκε η βιολογική κτηνοτροφία του 2024.

Μέχρι το τέλος του χρόνου έχουν προσδιοριστεί πληρωμές άνω του 1 δισ., φέτος ειδικά θα πληρωθούν τα περισσότερα χρήματα από ποτέ - 3,7 δισ. ευρώ - μέσω των πυλώνων άμεσων ενισχύσεων, αγροτικής ανάπτυξης και αποζημιώσεων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη κοινωνική ομάδα που είτε μέσω κοινοτικών πόρων είτε κρατικής ενίσχυσης να φτάνει σε τόσο μεγάλα ποσά», τόνισε ο υπουργός.

Σημειώνεται ακόμα πως το Σάββατο αναμένεται πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στις 12:00, στη Νίκαια, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από πάνω από 30 μπλόκα ανά τη χώρα. Στη σύσκεψη θα τεθούν στο τραπέζι τα επόμενα βήματά τους, τα οποία θα εξαρτηθούν και από τις κινήσεις της κυβέρνησης.