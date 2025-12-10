Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι σηματοδοτεί η πτώση κάτω από τις 2.100 μονάδες

Δέκα συνεδριάσεις μετά την ανοδική διάσπαση των 2.100 μονάδων του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, φαίνεται πως ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι να τις αφήσουμε πίσω μας. Για τρίτη φορά μέσα στο δεκαήμερο, ο ΓΔ έχασε αυτό το ψυχολογικό όριο, κλείνοντας τελικά στις 2.089,74 μονάδες, με απώλειες 0,88%, ενώ κάποια στιγμή προς το μέσον της συνεδρίασης οι απώλειες είχαν φτάσει στο 1,16%.

Καθώς το διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα ήταν ήπια θετικό στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ και δεν υπήρχαν σημαντικά διεθνή νέα, η συμπεριφορά της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς κρίθηκε από ορισμένους επενδυτές ως ελαφρώς απογοητευτική. Δεν θα συμφωνήσουμε πλήρως με αυτή την άποψη, αφού μιλάμε για μία μικρή ποσοστιαία πτώση και βρισκόμαστε δίπλα σε πολυετή υψηλά για τον Γενικό Δείκτη και για πάρα πολλές μετοχές.

Θα απογοητευθούμε όμως λίγο αν κατά τις επόμενες χρηματιστηριακές συνεδριάσεις ο Γενικός Δείκτης υποχωρήσει περισσότερο και επιστρέψει σε χαμηλότερα επίπεδα, επαναλαμβάνοντας για μία ακόμα φορά μία κίνηση που έχει ήδη κάνει μερικές φορές από τα μέσα Αυγούστου.

Προφανώς, δεν μπορούμε να μαντέψουμε τι θα γίνει οπότε θα περιοριστούμε σε ό,τι ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Απ’ ό,τι έχουμε δει λοιπόν τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο Γενικός Δείκτης έκανε αρκετές προσπάθειες να απομακρυνθεί ανοδικά από το επίπεδο των 2.100 μονάδων, μάλλον δεν είναι έτοιμος ακόμα για αυτή την κίνηση.

Ή, για να το θέσουμε κάπως διαφορετικά, οι επενδυτές δεν είναι ακόμα πρόθυμοι να δώσουν την απαραίτητη ώθηση στη χρηματιστηριακή μας αγορά.

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουμε βλέποντας πως η γενική ειδησεογραφία που αφορά στις εισηγμένες εταιρείες και την ελληνική οικονομία είναι μάλλον θετική τις τελευταίες ημέρες, όπως και το διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα.

Οι θετικές εκτιμήσεις για τις προοπτικές του τραπεζικού κλάδου συνεχίζουν να έρχονται, όπως φαίνεται από τις πολύ πρόσφατες εκθέσεις των χρηματιστηριακών αναλυτών εντός και εκτός Ελλάδος και από τις αναλύσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Αναφερόμαστε στον τραπεζικό κλάδο γιατί έχει πλέον με μεγάλη διαφορά την μεγαλύτερη συμμετοχή στη σύνθεση του Γενικού Δείκτη, 44,21% όπως είδαμε χθες το βράδυ στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και η πορεία του δίνει τον τόνο σε όλη την αγορά.

Η χθεσινή πτώση του κλαδικού δείκτη Τραπεζών ήταν της τάξης του 1,79%, κάτι που δείχνει σαφώς πως οι πωλήσεις στις μετοχές του κλάδου ήταν πιο ισχυρές από ότι σε αυτές των υπόλοιπων κλάδων.

Αν εξαιρέσουμε την μετοχή της Eurobank, η οποία από αύριο θα απουσιάσει για τρεις μέρες από τις συναλλαγές στο ΧΑ λόγω της απορρόφησης της Eurobank Holdings από την τράπεζα, κάτι που θεωρητικά θα μπορούσε να προκαλέσει πίεση από πωλητές, στις υπόλοιπες δεν φαίνεται να υπάρχει ούτε υποψία αφορμής.

Το πιθανότερο λοιπόν είναι να πρόκειται για απροθυμία των αγοραστών να κινηθούν επιθετικά πριν το τέλος του χρόνου, σε συνδυασμό ίσως και με μία στάση αναμονής εν όψει της αποψινής απόφασης της αμερικανικής Fed για μείωση των επιτοκίων αναφοράς.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης πως τα κέρδη για το 2025 είναι πολύ μεγάλα και κάποιοι θεσμικοί επενδυτές ίσως προτιμούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους μετά την έναρξη του 2026.

Και για την υπόλοιπη χρηματιστηριακή αγορά όμως δεν υπάρχει κάποιο φανερό αρνητικό νέο που θα μπορούσε να εξηγήσει την αδύναμη σημερινή εικόνα της αγοράς και στη νέα υποχώρηση κάτω από τις 2.100 μονάδες. Εδώ υπάρχει μία αρκετά λογική εξήγηση, καθώς υπάρχουν αρκετές μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης που τις τελευταίες ημέρες έχουν επιτύχει νέα υψηλά ή έχουν κάνει δυνατές ανοδικές κινήσεις και είναι απόλυτα φυσιολογικό να εμφανίσουν σημάδια κόπωσης.

Η Viohalco, Cenergy Holdings,η ΓΕΚΤΕΡΝΑ, η Aktor, η Motor Oil, η Helleniq Energy ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και η χθεσινή τους ελαφρά πτώση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί σαν αρνητικό σημάδι. Ορισμένες από αυτές μάλιστα σημείωσαν χθες νέα υψηλά, πριν διορθώσουν στη συνέχεια.

Δεν είναι λοιπόν και πολύ λογικό να ανησυχούμε ιδιαίτερα για την αδυναμία του Γενικού Δείκτη να υπερβεί τις 2.100 μονάδες. Προφανώς, η πλειοψηφία των επενδυτών θα προτιμούσε να τον δει να ξεπερνά και τα υψηλά του Αυγούστου όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Με βάση ό,τι έχουμε δει αυτές τις μέρες δεν μπορούμε να πούμε πως η συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη και γενικά των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών σηματοδοτεί κάτι πραγματικά σοβαρό, καλό ή κακό.

Προφανώς μας δείχνει, όπως είπαμε και παραπάνω, πως τα πράγματα (μέχρι χθες τουλάχιστον) δεν είναι αρκετά ώριμα για να δούμε μία δυνατή κίνηση υπέρβασης της «οροφής» των 2.100 περίπου μονάδων.

Ένα σημαντικό μέρος των δυνητικών αγοραστών δεν βιάζεται πολύ και σίγουρα κάποιοι από αυτούς θα ήθελαν πρώτα να δουν τις σημερινές κινήσεις της Fed και τις εκτιμήσεις του διοικητή και των αξιωματούχων της πριν κινηθούν πιο επιθετικά στην ελληνική αγορά.

Ίσως, και να προτιμούν να πάρουν περισσότερα σήματα και από τα διεθνή χρηματιστήρια, τα οποία κινούνται σε γενικές γραμμές με θετικό τρόπο αλλά δεν υπάρχει και μεγάλος ενθουσιασμός. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης πως πλησιάζουν οι γιορτές και πολλοί διεθνείς διαχειριστές κεφαλαίων προτιμούν να μην κάνουν πολλά πράγματα.

Αν δεν μας διαφεύγει κάτι πολύ σημαντικό, η συμπεριφορά της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς τις τελευταίες ημέρες δεν διαφέρει πολύ από τον τρόπο που κινείται από τα μέσα Αυγούστου και μετά.

Ακόμα και αν υποχωρήσει για μερικές ακόμα δεκάδες μονάδες τις επόμενες μέρες, λογικά δεν θα πρέπει να αναστατωθούμε. Όσο για την πολυπόθητη ανοδική διάσπαση των υψηλών του Αυγούστου, αυτή δικαιολογείται απόλυτα από τα θεμελιώδη στοιχεία των εισηγμένων εταιρειών και της ελληνικής οικονομίας.

Φυσικά, δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει όσο γρήγορα θα θέλαμε. Η αδυναμία όμως των τελευταίων ημερών δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση πως θα αργήσει και πολύ.