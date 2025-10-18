Στ. Κασσελάκης :Μια χαρά είμαστε στο Κίνημα - Είμαι απαιτητικός από τους στενότερούς συνεργάτες μου

Την δική του εκδοχή μετά τη διαρροή της έντονης προσωπικής του συνομιλίας με την αντιπρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη, δίνει ο Στέφανος Κασσελάκης, διαψεύδοντας κάθε σενάριο περί αρνητικού κλίματος στην προσωπική τους σχέση.

«Μια χαρά είμαστε στο Κίνημα: δεν έχουμε καμία εξάρτηση από κανένα επιχειρηματικό συμφέρον. Ούτε βασιζόμαστε σε χορηγούς για το κόμμα. Και καλό κόσμο έχουμε παντού και το μόνο εναλλακτικό μοντέλο για τη χώρα έχουμε παρουσιάσει.» αναφέρει.

Ιδιαίτερα αναφορά κάνει και στο πρόσωπο της κ. Τζάκρη, ως μια από τους στενότερους συνεργάτες του, επισημαίνοντας μάλιστα ότι την εκτιμά ιδιαίτερα. «Εννοείται ότι είμαι απαιτητικός από τους στενότερούς μου συνεργάτες» δηλώνει προσθέτοντας ότι «όσοι ειρωνεύονται την Θεοδώρα Τζάκρη, μακάρι να είχαν το 1/10 από τα κότσια που έχει δείξει στη ζωή της, αλλά και μέσα στο συνέδριο-παρωδία. Έχει αντιμετωπίσει άπλετο σεξισμό και bullying στην καριέρα της».

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

Δεν είμαι σε mood να απαντάω στα τρολ της Blue Skies - αλήθεια, πώς πάει η έρευνα του οικονομικού εισαγγελέα; - ούτε στα τρολ των Δημοκρατών του Μπουζουξίδικου - αλήθεια, το σώσατε το σπίτι σας;

Εάν χαίρεστε επειδή ένα άτομο έπεσε θύμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, κοιτάξτε καλύτερα τον εαυτό σας στον καθρέπτη.

Μην ανησυχείτε. Μια χαρά είμαστε στο Κίνημα: δεν έχουμε καμία εξάρτηση από κανένα επιχειρηματικό συμφέρον. Ούτε βασιζόμαστε σε χορηγούς για το κόμμα. Και καλό κόσμο έχουμε παντού και το μόνο εναλλακτικό μοντέλο για τη χώρα έχουμε παρουσιάσει.

Εννοείται ότι είμαι απαιτητικός από τους στενότερούς μου συνεργάτες. Ειδικά από εκείνους που εκτιμώ ιδιαίτερα.

Όσοι ειρωνεύονται την Θεοδώρα Τζάκρη, μακάρι να είχαν το 1/10 από τα κότσια που έχει δείξει στη ζωή της, αλλά και μέσα στο συνέδριο-παρωδία. Έχει αντιμετωπίσει άπλετο σεξισμό και bullying στην καριέρα της.

Έχει έρθει απέναντι σε τεράστια συμφέροντα και σε πιασμένους πολιτικούς. 22 χρόνια βουλευτής και δεν μπορεί να της προσάψει κανείς τίποτα. Μακάρι να της μοιάζατε. Μακάρι να της μοιάσουν πολλά κορίτσια που μεγαλώνουν σε αυτήν τη χώρα και να μπουν στην πολιτική, να προσφέρουν στην κοινωνία απέναντι στην τοξικότητα του βάλτου.

Είμαι υπερήφανος για την Θεοδώρα και για όλα τα μέλη του Κινήματος. Μην πτοείστε - πεισμώστε!

«Πρώτα σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν, μετά σε πολεμούν, μετά τους νικάς.»

Αυτά για σήμερα. Επιστρέφω στο mood που εύχομαι σε όλους τους Έλληνες. Ελεύθερο χρόνο με την οικογένειά τους με αγάπη και χαμόγελο.

Η Τζάκρη διέρρευσε συνομιλία με τον Κασσελάκη: «Δεν με καταδέχεσαι» του γράφει - «Δεν είμαι σε mood τώρα» της απαντά

Υπενθυμίζεται ότι σε μια γκάφα ολκής υπέπεσε η αντιπρόεδρος του νεοσύστατου Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη, δημοσιεύοντας μια έντονη συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο του κόμματος, Στέφανο Κασσελάκη.

Σύμφωνα με ανάρτηση του γνωστού στιχουργού, Νίκου Μωραΐτη, ο οποίος δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα την σχετική συνομιλία, λέγοντας πως η κυρία Τζάκρη «την ανεβάζει καταλάθος στόρι στο ίνσταγκραμ σε δημόσια θέα (έτοιμη για τη Silicon Valley)», τα δυο κορυφαία στελέχη του Κινήματος Δημοκρατίας δεν φαίνεται να διάγουν την καλύτερη περίοδο ως προς τις μεταξύ τους σχέσεις και συνομιλίες.

«Έχεις διχάσει πολύ κόσμο», φέρεται να λέει στην κ. Τζάκρη ο Στέφανος Κασσελάκης, με την αντιπρόεδρο του κόμματος να ανταπαντά, ζητώντας διευκρινίσεις. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας δεν φαίνεται να αποκρίνεται, λέγοντας της πως «δεν έχει όρεξη».

Όταν δε η Θεοδώρα Τζάκρη ζητά άμεση δια ζώσης συνάντηση από τον πρόεδρο (λέγοντας ότι δεν την καταδέχεται), ο Στέφανος Κασσελάκης της απαντά «Δεν είμαι σε mood τώρα».

Μην πείτε ότι δε σας τα έχω πει εδώ και (περίπου) ένα χρόνο.

Ο Πρόεδρος διακοπές στην Αμερική, η Αντιπρόεδρος τον ψάχνει, εκείνος δεν είναι σε mood να της μιλήσει, εκείνη κάνει print screen τη συνομιλία τους κι αντί να τη στείλει εκεί που θέλει (ποιος ξέρει πού;) την ανεβάζει… https://t.co/hqndrrhPMn — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) October 18, 2025

Ο επίμαχος διάλογος:

- Έχεις διχάσει πολύ κόσμο. Να μάθεις να ενώνεις. Αντιπρόεδρος είσαι

- Ποιον κόσμο; Δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Δεν απαντάς;

- Δεν έχω όρεξη τώρα. Να δούμε τα αποτελέσματα που θα φέρεις όσο είμαι εκτός

- Ωραία για να δούμε, για αυτά ήθελα να μιλήσουμε αλλά δεν με καταδέχεσαι

- Δεν είμαι σε mood τώρα