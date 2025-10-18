Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη να εύχεσαι να έχουν πάθει όλοι αμνησία…

Στην «Οδύσσεια» του Ομήρου η Ιθάκη δεν είναι απλώς ο τελικός προορισμός του Οδυσσέα αλλά και ο τρόπος που επέλεξε ο ήρωας να φτάσει εκεί. Είναι το σύμβολο του κόπου, της θυσίας και της πολυετούς περιπλάνησης μετά από πόνο, απώλειες και μάχες. Το σύμβολο της επιμονής και της αντοχής, της ανθρώπινης δύναμης να επιμένει παρά τις αντιξοότητες.

Ταυτόχρονα είναι το ταξίδι της αυτογνωσίας, η εμπειρία, οι δοκιμασίες και τα μαθήματα ζωής που διαμορφώνουν τον άνθρωπο.

