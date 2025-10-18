Γ. Αϋφαντοπούλου (ΡΑΣ)

Η Θεσσαλονίκη έχει καθιερωθεί πλέον ως ένα «ζωντανό εργαστήριο έρευνας και καινοτομίας» στις μεταφορές, όπου η έρευνα, η τεχνολογία και η πράξη συνδέονται με τρόπο ουσιαστικό, παράγοντας λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν τη βιώσιμη κινητικότητα.

Αυτό το μήνυμα ανέδειξε η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου στο 12ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές (ICTR 2025) με θέμα «Οι Μεταφορές στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ (ΙΜΕΤ) και τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Διαβάστε περισσότερα στα makedonikanea.gr