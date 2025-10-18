Η Θεσσαλονίκη πρωτοπορεί στη φόρτιση ηλεκτρικών λεωφορείων

Πρωτοπόρα, στη φόρτιση ηλεκτρικών λεωφορείων, αναδεικνύεται η Θεσσαλονίκη. Ο ΟΑΣΘ, ο σπουδαίος και ιστορικός Οργανισμός, έκανε το αποφασιστικό βήμα το οποίο ενέταξε τη Θεσσαλονίκη στον χάρτη των ευρωπαϊκών πόλεων που διαθέτουν σύγχρονους σταθμούς φόρτισης ηλεκτροκίνητων λεωφορείων.

Και όχι μόνο, καθώς ο Σταθμός Φόρτισης Ηλεκτρικών Λεωφορείων ΟΑΣΘ, μια μεγάλη επένδυση του Οργανισμού, συγκαταλέγεται στους αρτιότερους σταθμούς σε όλη την Ευρώπη. Κι αυτό είναι κάτι που το πιστοποιούν οι Κινέζοι κατασκευαστές των ηλεκτρικών λεωφορείων.

