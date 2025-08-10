Σπ. Πρωτοψάλτης: Ως το τέλος του Αυγούστου τα πρώτα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέχρι το τέλος Αυγούστου θα υπάρξουν τα πρώτα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας που διενεργείται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τον γ.γ. Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρο Πρωτοψάλτη, ο οποίος τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως τα χρήματα θα επιστραφούν

Συγκεκριμένα, μιλώντας την Κυριακή στην ΕΡΤ ανέφερε ότι: «Έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να γυρίσει σελίδα η αγροτική πολιτική στη χώρα. Θα δούμε τα πρώτα ονόματα που έλαβαν επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται».

Παράλληλα πρόσθεσε ότι οι έλεγχοι δεν εστιάζουν μόνον στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά έχουν εντατικοποιηθεί σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και των επιδοτήσεων του υπουργείου με αποστολή κλιμακίων σε όλη τη χώρα.

«H πολιτική βούληση είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Δηλαδή το μαχαίρι στο κόκκαλο. Θα υπάρξει κάθαρση, θα υπάρξει διαφάνεια και θα τελειώσουμε με τα κακώς κείμενα. Θα τα διορθώσουμε έτσι ώστε να πάμε μπροστά και να έχουμε έναν πρωτογενή τομέα βιώσιμο, δυνατό και κυρίως γεμάτο διαφάνεια», είπε ο κ. Πρωτοψάλτης.

Μέχρι το τέλος του μήνα τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων

Σχετικά με τη μεγάλη έρευνα που διενεργείται με τη συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας, της ΑΑΔΕ και ελεγκτικών μηχανισμών, ο κ. Πρωτοψάλτης είπε ότι εντός 20 ημερών, θα ανακοινωθούν αποτελέσματα και τόνισε ότι κλιμάκια σε όλη τη χώρα διενεργούν ελέγχους, σε παραγωγούς και δυστυχώς τα πρώτα δείγματα, είναι ότι και εκεί υπάρχει σημαντικό πρόβλημα.

«Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μόλις μαθαίνουν ότι πάμε για έλεγχο εξαφανίζονται. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αποχωρούν από μόνοι τους οικειοθελώς από το πρόγραμμα μόλις μάθανε ότι ξεκινάμε εντατικούς ελέγχους.Έχουμε περιπτώσεις όπου πηγαίνουν ελεγκτές και αυτά τα οποία βρίσκουν έχουν σημαντικά ευρήματα, δηλαδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που διέπει το συγκεκριμένο πρόγραμμα», ανέφερε.

Παράδειγμα που, όπως είπε, προκαλεί ανησυχία είναι ότι η βιολογική κτηνοτροφία στην Κρήτη δηλώνει 93.000 εκτάρια, όταν η δεύτερη επόμενη περιφέρεια είναι 16.000 εκτάρια.

Ομάδα εργασίας για την ευλογιά

Ερωτηθείς για τη Θεσσαλία και την έξαρση κρουσμάτων ευλογιάς, ο Σπύρος Πρωτοψάλτης υπενθύμισε ότι δημιουργήθηκε ομάδα εργασίας που ήδη συνεδρίασε πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα.

«Όσα μέτρα και να πάρουμε, αν δεν τα τηρούν όλοι δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Απευθύνομαι στους κτηνοτρόφους, απευθύνομαι σε όλο τον κλάδο. Πήραμε μια έκτακτη δέσμη άμεσων μέτρων πριν από δύο εβδομάδες περίπου, με απόφαση του υπουργού.

Αυτά τα μέτρα είναι άλλο ένα βήμα στην καταπολέμηση της ευλογιάς. Χρειαζόμαστε στρατιωτική πειθαρχία, δηλαδή καμία μεταφορά ζώων στις περιοχές που έχουμε κηρύξει ως προβληματικές, όλοι να κάνουν τους ψεκασμούς που πρέπει και η αστυνομία να σταματάει όταν βλέπει φορτηγά με ζώα που μεταφέρονται», τόνισε.