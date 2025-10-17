Σ. Ζαχαράκη: Υπάρχει σοβαρός προγραμματισμός και αντιμετώπιση των αιτημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Το μήνυμα για σοβαρό έργο που γίνεται στην Παιδεία, τη σχολική κοινότητα και πάντα - όπως ανέφερε - σε συνεργασία όχι μόνο με τις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και με τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς έστειλε από το Ρέθυμνο η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός, που βρίσκεται από το πρωί στο Ρέθυμνο, επισκέφθηκε το Ειδικό Δημοτικό σχολείο και το 16ο Δημοτικό σχολείο, τη διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού και συζήτησε προβλήματα και αιτήματα που υπάρχουν προς ενίσχυση της σχολικής κοινότητας ενώ ενημερώθηκε για τις παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες που έχουν γίνει μέσω του προγράμματος ”Μαριέττα Γιαννάκου”.

Συνοδευόμενη από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και βουλευτή Ρεθύμνου Γιάννη Κεφαλογιάννη, συναντήθηκε με τον μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρόδρομο, με τον οποίο συζήτησε θέματα που αφορούν σε δράσεις της μητρόπολης για το σχολικό εκφοβισμό και τις εκπαιδεύσεις γονέων.

Η υπουργός συναντήθηκε επίσης με εκπαιδευτικούς οι οποίοι τις έθεσαν το ζήτημα της υποστελέχωσης καθώς και ζητήματα που αφορούν στη στέγη η οποία είναι δυσεύρετη στον αστικό ιστό για νεοδιόριστους και αναπληρωτές που καλούνται να υπηρετήσουν στο Ρέθυμνο.

Ακολούθησε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου με τους δημάρχους του νομού οι οποίοι έθεσαν ζητήματα υποστελέχωσης, αναβάθμισης σχολικών μονάδων, την ανάγκη δημιουργίας νέων σχολικών κτηρίων καθώς και την ανάγκη εργασιών σε μονάδες που ελέγχονται για προβλήματα στατικότητας.

«Η επίσκεψη μου στο Ρέθυμνο ήταν πυκνή και ουσιαστική. Αφορούσε στην κοινότητα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με σαφή δέσμευση μου ότι σύντομα θα επισκεφθούμε και θα ασχοληθούμε και με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», δήλωσε η υπουργός εκφράζοντας τη χαρά της όπως είπε για τη στήριξη και τα αποτελέσματα που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες που επισκέφθηκε από προγράμματα όπως τα ”Αντώνης Τρίτσης” και ”Μαριέττα Γιαννάκου”.

Αναφερόμενη στις ανάγκες που υπάρχουν σε καθηγητές και δασκάλους είπε «θα καλύψουμε τις ανάγκες, υπάρχει σοβαρός προγραμματισμός και αντιμετώπιση των αιτημάτων, ζητημάτων και προβλημάτων» και προσέθεσε: «Με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τους διευθυντές και τους υπαλλήλους διαπιστώσαμε ότι φέτος ήταν μία πολύ πιεστική χρονιά, έπρεπε να καλύψουμε με λιγότερες πιστώσεις περισσότερες ανάγκες.

Καταφέραμε όμως και ιδρύσαμε, για παράδειγμα, περισσότερα τμήματα ένταξης από ποτέ, στο κομμάτι κυρίως της Πρωτοβάθμιας. Με 10.000 διορισμούς με αρκετούς να έρχονται και στο Ρέθυμνο. Από το 2019 έχουν διοριστεί στο Ρέθυμνο περίπου 900 εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ φέτος έχουν προσληφθεί 620 αναπληρωτές».

Η υπουργός ξεκαθάρισε πως υπάρχει διάθεση και προγραμματισμός ώστε να καλυφθούν τα περισσότερα κενά που υπάρχουν όπως επίσης και στο κομμάτι του ολοήμερου σχολείου καθώς και στην τοποθέτηση των αναπληρωτών.

«Επιδίωξη μας είναι να τρέξει από νωρίτερα, τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου, η διαδικασία για τις τοποθετήσεις ενώ σημαντικό είναι πως με σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, περάσαμε διάταξη να υπάρχουν πιστώσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε πόρους σε μία απαιτητική δύσκολη χρονιά.

Δεσμεύομαι μαζί με τα στελέχη της εκπαίδευσης και τη δύναμη των εκπαιδευτικών, διευθυντών σχολείων και κάθε δασκάλου και εκπαιδευτικού και καθηγήτριας, να προσπαθήσουμε να γινόμαστε καλύτεροι ως προς τον προγραμματισμό όλων των προσλήψεων και των διορισμών - και επιδιώκουμε το 2026, ανεξαρτήτως αν γίνουν διορισμοί και ποτέ, οι προσλήψεις να γίνουν σε μικρότερο χρόνο σε ποιο σύντομο χρόνο» τόνισε η κ. Ζαχαράκη.

Σχετικά με το ζήτημα στέγασης των εκπαιδευτικών, η υπουργός δήλωσε ότι υπάρχει η διάθεση να συνεργαστεί με όλους όπως και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ώστε να υπάρξει λύση στο θέμα. «Από πλευράς του ΥΕΘΑ εξετάζεται, ένα τμήμα των κατοικιών που θα αφορούν σε χώρους πρώην στρατοπέδων να παραχωρηθεί σε νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς, αναπληρώτριες και αναπληρωτές. Και στο κομμάτι των υποδομών γίνεται σημαντική δουλειά και προσπάθεια, όμως, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας» σημείωσε.

Στο Ρέθυμνο όπου λειτουργούν τα δύο πανεπιστήμια, το Μεσογειακό και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η υπουργός είπε ότι «τρέχουν έργα 12 εκατομμυρίων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου για αναβάθμιση υποδομών, για εξοπλισμό, για διάφορες εργασίες που χρειάζεται το πανεπιστήμιο» και επισήμανε: «Και βέβαια το μεγάλο εγχείρημα που θα κάνει και τη διαφορά είναι το ΣΔΙΤ με συμμετοχή 20 εκατομμυρίων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείο Παιδείας Η σύμβαση έχει υπογραφεί και ο ανάδοχος θα χτίσει 1.800 διαμερίσματα που θα δώσουν πολλές κλίνες σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο και θα καλύψουν μεγάλο ποσοστό των αναγκών των φοιτητών».

Την ίδια στιγμή όμως, όπως ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη, έχει διπλασιαστεί το επίδομα στέγασης στο φοιτητικό επίδομα «που αν ένας φοιτητής συγκατοικεί με ακόμη έναν παίρνουν 2.500 και 2.500 σύνολο 5.000 ευρώ. Είναι μία πολύ σημαντική πρόσθετη πράξη και έχει μεγάλη αξία» τόνισε.

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την αναβάθμιση σχολικών μονάδων, η υπουργός είπε πως δεν θα σταματήσει, θα συνεχίσει και για τα επόμενα 4 χρόνια. «100 εκατομμύρια κάθε χρονιά συν 50 εκατομμύρια από το Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών που προστίθενται και μαζί με τους Δήμους και τους διευθυντές εκπαίδευσης θα υπάρχουν παρεμβάσεις, όπου υπάρχουν ανάγκες σε σχολικές μονάδες θα είμαστε εκεί. Δεν πρέπει να ανησυχεί κανένας για την επιλογή των σχολείων στο πρόγραμμα, δεν είναι προϊόν παράτερης ή άλλης διαδικασίας, αλλά είναι βασισμένη σε αντικειμενικές ανάγκες - και αυτό είδαμε σήμερα κατά τις επισκέψεις μας στα σχολεία» σημείωσε.

Η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο φαινόμενο της βίας στα σχολεία και όπως είπε, το ποσοστό στο Ρέθυμνο «...σε σχέση με άλλες περιοχές είναι αρκετά χαμηλό και σε αυτό μπορεί να έχει λειτουργήσει υπέρ η κοινωνία και η οικογένεια πέρα από το σχολείο». «Εκεί έχουμε εργαλεία, όπως κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και αυτό το μέτρο αποδίδει. Υπάρχουνε και διασυνδεδεμένες ομάδες με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης όπως επίσης τα πανεπιστήμια που έρχονται να μας βοηθήσουν στην επιμόρφωση για τον εκφοβισμό. Καταφέραμε να συνεργαζόμαστε με όλα τα πανεπιστήμια, για να μπορούν και οι εκπαιδευτικοί μας να είναι πιο δυναμωμένοι ενώ η επόμενη φάση, έχει να κάνει με τους ψυχολόγος.

Μέσα στη χρονιά έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, προσλήψεις» επισήμανε και συνέχισε: «Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και να ασχοληθούμε είναι το φαινόμενο της βίας που παρουσιάζεται σε μικρότερες ηλικίες και ειδικά στα κορίτσια. Τα στατιστικά για την Κρήτη τα οποία έλαβα και μελέτησα και χαίρομαι για αυτά, δείχνουν ότι τα περιστατικά είναι περιορισμένα και όπως είπα, έχει να κάνει με μία κοινωνία που φροντίζει τα μέλη της. Αυτό ήταν και ένα θέμα που συζητήσαμε και με το Μητροπολίτη κ. Πρόδρομο, που έχει τη Σχολή Γονέων και διαπίστωσα ότι και η τοπική Εκκλησία ασχολείται με αυτό το ζήτημα και έχει αναπτύξει αρκετές δράσεις».

Το απόγευμα η κ. Ζαχαράκη με τη συμμετοχή του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, του υπουργού Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και του δημάρχου Μυλοποτάμου Γιώργου Κλάδου, θα πραγματοποιήσουν την τελετή εγκαινίων του 2ου δημοτικού σχολείου Πανόρμου Μυλοποτάμου.