Προκλητική επίθεση σε Ν. Ανδρουλάκη από μειονοτική εφημερίδα - «Ακροδεξιός» με «χιτλερικές εμμονές»

Η μειονοτική εφημερίδα «Μιλλέτ» , με έδρα την Ξάνθη, εξαπέλυσε επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «ακροδεξιά ρητορική με αριστερό προσωπείο» και για «χιτλερικές ιστορικές εμμονές».

Η εφημερίδα, που φέρεται να έχει διασυνδέσεις με το Τουρκικό προξενείο, δημοσίευσε άρθρο με τίτλο: «Λειτουργία «Ελληνισμού» στην Τένεδο: Ακροδεξιά ρητορική με αριστερό προσωπείο», το οποίο αναφέρεται στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη κατά τη λειτουργία στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Τένεδο, όπου επισκέφθηκε πρόσφατα.

Ανεβάζοντας προκλητικά τους τόνους κατά του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, η εφημερίδα τον κατηγορεί ότι «είναι αριστερός αλλά μιλάει τη γλώσσα της ακροδεξιάς σε κάθε ευκαιρία».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παραβρέθηκε στα θυρανοίξια του ναού, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, περιέγραψε την εκδήλωση ως μια συγκινητική πράξη που «αναγεννά τον ελληνισμό στο νησί» και υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί συνέχεια, με τη δημιουργία νέου σχολείου, ευχόμενος να αποτελέσει αφορμή για μια νέα συνάντηση.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, κ. Κούτρας, και ο βουλευτής της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Ωστόσο, η «Μιλλέτ» εξαπολύοντας αήθη και προκλητική επίθεση, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «επεκτατισμό του Ελληνισμού» και υποστηρίζοντας πως εκφράζει «χιτλερικές ιστορικές εμμονές».

Παράλληλα, η εφημερίδα προχωρά σε απαράδεκτους χαρακτηρισμούς, αναφέροντας ότι ο Ανδρουλάκης «αρνείται την τουρκική ταυτότητα της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης και η υποστήριξη καταπιεστικών πολιτικών κατά της τουρκικής κοινωνίας κατά τις επαφές του στην Ευρώπη τον καθιστούν όχι αριστερό ηγέτη, αλλά μια προσωπικότητα που φαίνεται να κουβαλάει ένα σκίτσο της Μεγάλης Ιδέας στην τσέπη του πουκαμίσου του».

Μάλιστα, ισχυρίζεται ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προέβη στο παρελθόν σε δηλώσεις «που προετοίμασαν το πολιτικό και διπλωματικό έδαφος για τους φυγάδες της FETO» (Γκιουλενιστές).