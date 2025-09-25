Κυρ. Μητσοτάκης: Συνάντηση γνωριμίας με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη Νέα Υόρκη (pics)

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα ως πολιτική, εμπορική και ενεργειακή γέφυρα ανάμεσα στην Ινδία, τις χώρες του Κόλπου και την Ευρώπη, καθώς και ως επενδυτικός προορισμός.

Τα σχόλια του πρωθυπουργού έγιναν κατά τη διάρκεια συνάντησης που διοργάνωσε το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna με θέμα την εμβάθυνση της συνεργασίας της Ε.Ε με τα κράτη - μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη Συμμαχία για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ΑΕGGIS.



Επιπλέον, ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση γνωριμίας με τη διορισθείσα νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία θα ορκιστεί τη Δευτέρα και αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα στο τέλος Οκτωβρίου.



