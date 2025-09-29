Πόθεν έσχες: Οι έχοντες και οι μη έχοντες της Βουλής - Οι καταθέσεις της Αριστεράς και ο Π. Σαράκης

Στη δημοσιότητα δόθηκαν στις 10 το πρωί, από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Το πλήθος των δηλώσεων που δημοσιεύθηκαν είναι: για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις και για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.

Σημειώνεται ότι αν και εκτός Βουλής, ο Στέφανος Κασσελάκης ως πρώην πολιτικός αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ συγκαταλέγεται στα πλουσιότερα πολιτικά πρόσωπα, με την περιουσία του να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ. Ενώ μόνο τα εισοδήματα που δήλωσε για το 2023 υπερβαίνουν το 1,7 εκατ. δολάρια. Οι επενδύσεις που εμφανίζει σε funds και μετοχές ξεπερνούν σε αξία τα 3,5 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, οι καταθέσεις της Έλενας Ακρίτα φτάνουν τις 653.655 ευρώ, 93.310 δολάρια και 147.439 λίρες Αγγλίας. Δηλώνει συνολικά 13 εγγραφές σε ακίνητα, ανάμεσά τους δύο διαμερίσματα σε Ηνωμένο Βασίλειο. Τα εισοδήματά της δεν είναι ανάλογα υψηλά, καθώς η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε για το 2023 εισοδήματα ύψους 185.000 και το 2022 ύψους 133.269.

Στους ευκατάστατους της αριστεράς και ο Δημήτρης Παπαδημούλης, τέως ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το χαρτοφυλάκιο μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων του αποτιμάται σε 1.456.080,98 ευρώ, ενώ τα εισοδήματά του από μισθωτές υπηρεσίες, ενοίκια, ακίνητα, μερίσματα, τόκους κτλ ανέρχονται 295.693,55 ευρώ για το έτος 2023. Οι καταθέσεις του σε ελληνικές και βελγικές τράπεζες ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ με συνδικαιούχους είτε τη σύζυγό του είτε τα παιδιά του.

Πλουσιότερος από τους βουλευτές ο Παύλος Σαράκης

Ο πλουσιότερος από τους 300 αναδεικνύεται ο πρώην βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και νυν ανεξάρτητος Παύλος Σαράκης.

Δικηγόρος στο επάγγελμα δήλωσε το 2023 εισοδήματα συνολικού ύψους 18.602.652 ευρώ λόγω της αμοιβής του (18.442.402 ευρώ) από την πολύκροτη υπόθεση της Novartis, στην οποία υπήρξε συνήγορος των προστατευόμενων μαρτύρων στην Αμερική.

Οι καταθέσεις του ωστόσο δεν ανάλογα υψηλές, καθώς αναφέρει δηλώνει περίπου 50.000 ευρώ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι διαθέτει δυο θυρίδες σε Εθνική Τράπεζα και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ποιοι είναι οι φτωχότεροι του Κοινοβουλίου

Στους «φτωχότερους» πολιτικούς του Κοινοβουλίου με λιγοστά χρήματα στην τράπεζα συγκαταλέγονται ο Δημήτρης Νατσιός και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Όσο για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, δήλωσε μόλις 3.000 ευρώ εισόδημα και 4.760 ευρώ σε καταθέσεις.

Εντύπωση προκαλεί το μηδενικό εισόδημα που δήλωσε ο προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες και νυν ανεξάρτητος Μιχαήλ Γιαυγωτάκης. Πριν εκλεγεί βουλευτής, το 2022 δήλωνε εισοδήματα 60 ευρώ και καταθέσεις μόλις 23 ευρώ. Ένα χρόνο αργότερα, όποτε και μπήκε στη Βουλή, δήλωσε συνολικά 43.330 από βουλευτική αποζημίωση, διάθεση περιουσιακών στοιχείων και αγροτική δραστηριότητα.

Από το ΠΑΣΟΚ, ο Μανόλης Χνάρης πριν μπει στο Κοινοβούλιο, δήλωνε εισόδημα 4.856 ευρώ και 2.711 ευρώ σε καταθέσεις. Το 2023 ήταν πολύ πιο αποδοτικό οικονομικά με το εισόδημά του να φτάνει τις 49.297 ευρώ. Από ακίνητα, διαθέτει μια μονοκατοικία και ένα οικόπεδο στο Ρέθυμνο, καλλιέργειες και βοσκοτόπια στην περιοχή.

Αναλυτικά τα πόθεν έσχες όλων των πολιτικών αρχηγών

Για τον πρόεδρο της ΝΔ και πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη:

Εισόδημα: 70.456 ευρώ

Μετοχές / Ομόλογα 508.859 ευρώ και 20.479 δολάρια

Καταθέσεις: 110.668 ευρώ και 445 δολάρια

Ακίνητα: 26 εγγραφές σε Κρήτη - Γιάννενα - Κυκλάδες

Οχήματα: 2

Συμμετοχή σε μια επιχείρηση: ΚΗΡΥΞ ΑΕ

Δάνεια: 160.560 ευρώ

Το πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023) εδώ.

To πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) εδώ.

Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη:

Εισοδήματα για το έτος 2024: Συνολικό καθαρό εισόδημα ύψους: 128.603. 81 ευρώ (Από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα πρόσθετες αμοιβές κλπ). Το 2023 το συνολικό εισόδημα ήταν, 135.627.96 ευρώ.

Οι συνολικές καταθέσεις για το 2024 ήταν: 1.076.358,61 ευρώ (Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα).

Το 2023 οι συνολικές καταθέσεις ήταν ύψους, 855.039,07 ευρώ.

Ακίνητα: 16 εγγραφές σε Κρήτη και Αθήνα χωρίς να υπάρχει καμία μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Δηλώνει συμμέτοχος στην: Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ όπως και το 2023, χωρίς καμία μεταβολή.

Οχήματα: 1 ΙΧ.

Καμία δανειακή υποχρέωση.

Το πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023) εδώ.

To πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) εδώ

Για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο:

Εισοδήματα: 72.505 ευρώ (2023: 88.183 ευρώ)

Δεν δηλώνει μετοχές

Δεν δηλώνει θυρίδες

Καταθέσεις σε τράπεζες: 57.838 ευρώ (2023: 85.527 ευρώ)

Ακίνητα: 8 Εγγραφές σε Θεσσαλονίκη, Ηλεία (καλλιέργειες) και Κυκλάδες, εκ των οποίων ένα διαμέρισμα 180τμ, α' ορόφου, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και μία μονοκατοικία 93τμ στη Φολέγανδρο.

Οχήματα: 1 ΙΧ 1560cc (2023: 1 ΙΧ 1400cc που μεταβίβασε)

Συμμετοχές σε επιχείρηση: ατομική επιχείριση σε αδράνεια

Δάνεια: οφειλές 52.401 ευρώ (2023: 71.714 ευρώ).

Το πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023) εδώ.

To πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) εδώ.

Για τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα:

Για το έτος 2024: συνολικό καθαρό εισόδημα: 66.158, 67 ευρώ.

Για το έτος 2023: Συνολικό καθαρό εισόδημα: 75.150 ευρώ.

Σημειώνεται ότι σημαντικό μέρος από την βουλευτική αποζημίωση των βουλευτών του ΚΚΕ κατατίθεται στο Κόμμα, σύμφωνα με το καταστατικό του.

Οι συνολικές καταθέσεις στην Εθνική Τράπεζα, το 2024 ήταν 10.686,5 ευρώ και το 2023 έφθαναν τα 5,500 ευρώ.

Καμία μεταβολή δεν υπάρχει στην ακίνητη περιουσία.

Ο κ. Κουτσούμπας έχει δύο εγγραφές σε ακίνητα που αφορούν δύο διαμερίσματα στη Φθιώτιδα και είναι από γονική παροχή.

Δεν έχει καμία δανειακή υποχρέωση ή οφειλή.

Το πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023) εδώ.

To πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) εδώ.

Για τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο:

Έσοδα: 60.640 ευρώ (2023: 199.415 ευρώ)

Μετοχές/Ομόλογα: 15.016 ευρώ (2023: 13.983 ευρώ)

Δύο θυρίδες στη Eurobank

Καταθέσεις: 268.849 ευρώ (2023: 231,128 ευρώ)

Ακίνητα: 4 εγγραφές σε Μαγνησία, Χαλκιδική και Πέλλα, εκ των οποίων μία μονοκατοικία 148τμ στις Μηλιές Μαγνησίας.

Οχήματα: Δεν διαθέτει (2023: εκποίησε ΙΧ 1990κε έναντι 40.000 ευρώ)

Οχήματα: Δεν διαθέτει (2023: εκποίησε ΙΧ 1990κε έναντι 40.000 ευρώ) Συμμετοχές σε επιχειρήσεις: Εταίρος στην «ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ»

Δάνεια: Δεν έχει οφειλές.

Το πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023) εδώ.

To πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) εδώ.

Για τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση:

Έσοδα: 72.897 ευρώ (2023: 85.159 ευρώ)

Μετοχές/Ομόλογα: 85.959 ευρώ (2023: 67.143 ευρώ)

Θυρίδες: δεν διαθέτει

Καταθέσεις: 136.481 ευρώ (2023: 164.468 ευρώ)

Ακίνητα: 2 εγγραφές (καταστήματα) στη Μεσσηνία

Οχήματα: - (2023: το 33% ενός ΙΧ 796κε)

Δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις:

Δάνεια: πιστωτικές κάρτες οφειλή 780 ευρώ (2023: 171 ευρώ)

Το πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023) εδώ.

To πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) εδώ.

Για τον πρόεδρο της Νίκης Δημήτρη Νατσιό:

Έσοδα: 22.632 ευρώ (2023: 20.660 ευρώ)

Μετοχές: Δεν διαθέτει

Θυρίδες: Δεν διαθέτει

Καταθέσεις: 1.978 ευρώ (2023: 524 ευρώ)

Ακίνητα: 5 εγγραφές στην Πιερία και το Κιλκίς, εκ των οποίων ένα διαμέρισμα 119 τμ 1ου ορόφου στην Πέτρα Πιερίας και ένα διαμέρισμα 145τμ 1ου ορόφου στο Κιλκίς

Οχήματα: ένα ΙΧ 1248κε

Δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις

Δάνεια: Οφειλή 107.841 ευρώ (2023: οφειλή: 107.961 ευρώ).

Το πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023) εδώ.

Το πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) δεν υπάρχει καθώς δεν ήταν μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου

Για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου

Έσοδα: 102.553 ευρώ (2023: 41.504 ευρώ).

Μετοχές/Ομόλογα: 121 ευρώ (2023: 99 ευρώ).

Θυρίδες: Δεν διαθέτει.

Καταθέσεις: 4.355 ευρώ (2023: 20.293 ευρώ)

Ακίνητα: 8 εγγραφές στην Αιδηψό Ευβοίας και την Αγία Παρασκευή Αττικής, εκ των οποίων ένα ισόγειο διαμέρισμα 159 τμ στην Αιδηψό και ένα διαμέρισμα 5ου ορόφου 111 τμ στην Αγία Παρασκευή.

Οχήματα: 1 ΙΧ 1.595 κε.

Συμμετοχές σε επιχειρήσεις: Το 50% στη δικηγορική εταιρεία με τον πατέρα της Νίκο Κωνσταντόπουλο.

Δάνεια: 1.952 ευρώ (2023: 9.651,83 ευρώ).

Το πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023) εδώ.

Το πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) εδώ.