Πόθεν έσχες Αλέξη Τσίπρα: Εισοδήματα από γερμανικά βραβεία

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε για το οικονομικό έτος 2022 εισοδήματα συνολικού ύψους 106.783,34 ευρώ, όπως προκύπτει από το πόθεν έσχες του 2023. Από αυτά, τα 37.500 ευρώ προέρχονται από βραβεία Ειρήνης που του απένειμαν τα κρατίδια της Έσσης και της Βεστφαλίας και διατέθηκαν για υποτροφίες.

Σε ό,τι αφορά τις τραπεζικές καταθέσεις, ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται ως μοναδικός δικαιούχος ενός λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα με 120.897,60 ευρώ, προερχόμενα από εισοδήματα του 2022 και προηγούμενων ετών. Παράλληλα, είναι συνδικαιούχος σε τρεις ακόμη λογαριασμούς στην ίδια τράπεζα, με συνολικό υπόλοιπο 80.512,77 ευρώ.

Στην κατηγορία των ακινήτων, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ένα διαμέρισμα στην Αττική που απέκτησε μέσω γονικής παροχής. Επιπλέον, κατέχει μια μοτοσυκλέτα 652 κ.ε., ιδιοκτησία του από το 2007.

Για το οικονομικό έτος 2023, ο κ. Τσίπρας δηλώνει εισοδήματα 57.178,19 ευρώ από τη βουλευτική του αποζημίωση και 6.000 ευρώ από ακίνητα. Οι τραπεζικές του καταθέσεις αυξήθηκαν σημαντικά, φτάνοντας τα 259.604,57 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο περίπου 59.000 ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, για πρώτη φορά στο πόθεν έσχες δηλώνει τη συμμετοχή του στο Ινστιτούτο για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία, το οποίο φέρει το όνομά του.