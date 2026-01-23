Καρότο και μαστίγιο από τον Τραμπ στις αγορές

Αν κάποιον ακούει ο Τραμπ αυτός είναι οι αγορές και αν για κάτι «καίγεται» είναι ο έλεγχος της απόδοσης της αμερικανικής 10ετίας. Και στην ομιλία του την Τετάρτη στο Νταβός, ο Τραμπ αναγνώρισε την δυσφορία των χρηματοπιστωτικών αγορών με τις απειλές του για τη Γροιλανδία, αποκλείοντας δημόσια το ενδεχόμενο χρήσης βίας.

Εν συνεχεία ανακοίνωσε ότι ΗΠΑ και ΝΑΤΟ διαμόρφωσαν ένα πρώτο πλαίσιο για τη Γροιλανδία, «την ιδέα μιας συμφωνίας» όπως ανακοινώθηκε χαρακτηριστικά και δεδομένου ότι θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν θα προχωρήσει σε επιβολή δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες.

Οι βασικοί δείκτες της Wall Street κατέγραψαν ισχυρά κέρδη ήδη από την Τετάρτη και την Πέμπτη ακολούθησαν και οι υπόλοιποι διεθνείς δείκτες, ενώ η αγορά των ομολόγων πήρε μια μεγάλη ανάσα αν και ακόμα σε επίπεδο εβδομάδας καταγράφει άνοδο των αποδόσεων σε ένα μεγάλο μέρος της.

Σημειωτέον ότι και τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα ανέκτησαν μέρος μόνο των πρόσφατων απωλειών τους και αυτό χάρη στην είδηση ότι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιαπωνίας σχεδιάζει μεγάλες αγορές ιαπωνικών κρατικών ομολόγων. Την ίδια στιγμή δε η Citi ανέφερε ότι η αναταραχή στην Ιαπωνία εμπεριέχει κινδύνους πωλήσεων αμερικανικών ομολόγων ύψους έως $130 δισ. κάτι που «έκοψε» ίσως ταχύτητα από το αμερικανικό Treasury.

Επιστρέφοντας στα γεωπολιτικά, ένα εύλογο ερώτημα είναι αν το νέο επεισόδιο γεωπολιτικού στρες θεωρείται λήξαν.

Καταρχάς, η ιδιοσυγκρασία του Αμερικανού Προέδρου δεν επιτρέπει σε κανέναν να ενστερνιστεί κάτι τέτοιο.

Δεύτερον, αν και οι νομοθέτες της ΕΕ απέσυραν την απειλή για αντίμετρα δασμών κατά των ΗΠΑ ως δείγμα καλής θέλησης στα λεγόμενα του Προέδρου, εντούτοις ο Μπερντ Λάνγκε, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρόεδρος της επιτροπής εμπορικών σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ στην επιτροπή για το διεθνές εμπόριο, δήλωσε ότι το μπλοκ χρειάζεται ακόμη «μεγαλύτερη σαφήνεια» σχετικά με τις προθέσεις του Τραμπ, καθώς ουδείς γνωρίζει ακριβώς ποιες είναι οι λεπτομέρειες αυτής της λεγόμενης λύσης ή συμφωνίας.

Και ενώ τις επόμενες ημέρες θα περιμένουμε λεπτομέρειες όχι μόνο για την εγκατάσταση των αμερικανικών πυραύλων, αλλά και περί των δικαιώματων εξορύξεων και άλλα πολλά, προκειμένου να δούμε αν θα μπει μια άνω τελεία στο κεφάλαιο «Γροιλανδία», ο πρόεδρος της Ρωσίας, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να δεσμεύσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στις ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση ουκρανικών περιοχών μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία που ο ίδιος ο Τραμπ προοιώνισε ότι «λογικά» είναι κοντά.

O Ζελένσκι βέβαια στην ομιλία του στο Νταβός μίλησε για «μέρα της Μαρμότας» καθώς διανύουμε το τέταρτο έτος του μεγαλύτερου πολέμου στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι παραπάνω αντιφάσεις όσον αφορά τα μέτωπα της Γροιλανδίας και της Ουκρανίας διατηρούν όπως είναι επόμενο το ισχυρό momentum στον χρυσό παρά την άρση συναγερμού από τις αγορές των μετοχών και ενισχύουν το πολυσχιδές αφήγημα του- προστασία από τον πληθωρισμό, διαφοροποίηση , βιομηχανική χρήση κ.α.

Γιατί μετοχές και χρυσός ανεβαίνουν μαζί

Είναι όμως και κάτι άλλο που ενισχύει ταυτόχρονα τις μετοχικές αγορές και τον χρυσό, ενώ την ίδια στιγμή συγκρατεί την πτώση των αγορών κάθε φορά που οι γεωπολιτικές ανησυχίες ταράζουν τη ραστώνη των επενδυτών. Και αυτό δεν είναι παρά ο συνδυασμός επιθετικών δημοσιονομικών δαπανών, συγχρονισμένης νομισματικής χαλάρωσης και αυξανόμενης προσφοράς χρήματος. (σ.σ: Σχετική ανάλυση μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Ο One Big Beautiful Bill, καθώς και το ισχυρό σενάριο για επιστροφές φόρων ύψους 100 δισ. δολαρίων συν 2000 δολάρια κοινωνικό μέρισμα από τους δασμούς στις ΗΠΑ, οι δημοσιονομικές δαπάνες της Ευρώπης με τη Γερμανία να προσεγγίζει τα 150 δισ. ευρώ, τα δημοσιονομικά μέτρα της Ιαπωνίας ύψους 135 δισ. δολαρίων και τα μέτρα στήριξης της Κίνας ύψους 1,4 τρισ. δολαρίων είναι μερικά μόνο παραδείγματα της παγκόσμιας όρεξης για ελλειμματικές δαπάνες.

Ο κόσμος λοιπόν έχει εισέλθει σε έναν σημαντικό κύκλο τόνωσης της οικονομίας, με τη ρευστότητα που διοχετεύεται στο παγκόσμιο σύστημα να ξεπερνάει κάθε άλλη στιγμή την τελευταία δεκαετία. Και ποιος είναι ο αγαπημένος προορισμός αυτής της ρευστότητας; Οι αγορές. Στην ουσία η ρευστότητα είναι αυτή που δίνει στις αγορές ανθεκτικότητα απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Και επειδή είναι εμφανές ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι πρόθυμοι να διακινδυνεύσουν υψηλότερο πληθωρισμό προκειμένου να αποφύγουν την ύφεση, μαζί με τις αγορές αναρριχάται από ιστορικό υψηλό σε ιστορικό υψηλό ο χρυσός και το «ξαδελφάκι» του το ασήμι.

Δείτε τα χθεσινά μακροοικονομικά νέα στις ΗΠΑ.

Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ των ΗΠΑ αναθεωρήθηκε στο 4,4% σε ετήσια βάση από το 4,3% που είχε εκτιμηθεί αρχικά, παραμένοντας ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί εδώ και δύο χρόνια.

Την ίδια στιγμή ο προτιμώμενος δείκτης της Fed για τον πληθωρισμό, ο PCE στο δομικό του μέρος αυξήθηκε κατά 2,9%.

Οι καταναλωτικές δαπάνες, η κύρια κινητήρια δύναμη ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας, αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 3,5% το τελευταίο τρίμηνο καταγράφοντας τον υψηλότερο ρυθμό δαπανών για υπηρεσίες εδώ και τρία χρόνια, ενώ οι δαπάνες για αγαθά επίσης επιταχύνθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Τουτέστιν, η ύφεση κρατιέται μακριά αλλά όχι και ο πληθωρισμός. Αυτό το αναγνωρίζουν οι μετοχές, αλλά την ίδια στιγμή το αναγνωρίζει και η αγορά του χρυσού, αλλά και των ομολόγων η οποία ακολουθεί πολύ πιο μετριοπαθή πορεία.

Ένας ακόμα παράγοντας που οι αγορές επιδεικτικά «αγνοούν» τους γεωπολιτικούς κινδύνους

Οι αγορές αυτή την περίοδο υποβαθμίζουν τον γεωπολιτικό κίνδυνο όχι μόνο λόγω της αθρόας ρευστότητας που πλημμυρίζει ξανά το χρηματοοικονομικό σύστημα, αλλά και λόγω των ισχυρών ανοδικών αφηγημάτων όπως η αύξηση της παραγωγικότητας χάρη στην ΑΙ και της εστίασης στα μακροοικονομικά νέα -επιτόκια/ανάπτυξη κ.α- και στα εταιρικά κέρδη.

Με το κυρίαρχο αφήγημα να είναι η τεχνολογική επανάσταση και τα εταιρικά κέρδη, οι επενδυτές φαίνεται ότι προς το παρόν τουλάχιστον, εστιάζουν λιγότερο στους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Δεδομένου ότι έχουν ξεκινήσει και τα αποτελέσματα τριμήνου, αν αυτά παραμείνουν ισχυρά, δύσκολα οι επενδυτές θα εστιάσουν στις γεωπολιτικές εξελίξεις ακόμα και εν μέσω εντάσεων.

Επιπλέον, οι αγορές προσπαθούν να προεξοφλήσουν τα μελλοντικά γεγονότα. Εάν οι κίνδυνοι θεωρηθούν διαχειρίσιμοι ή δεν οδηγήσουν σε μεγάλη κλιμάκωση, η αγορά δεν αντιδρά έντονα.

Ορισμένοι άλλωστε γεωπολιτικοί κίνδυνοι είναι «διαχειρίσιμοι» και δεν απειλούν τη συνολική παγκόσμια οικονομία, όπως μια περιφερειακή σύγκρουση.

Ο μόνος ίσως γεωπολιτικός κίνδυνος που θα τάραζε πράγματι τη ραστώνη των επενδυτών είναι μια σύγκρουση μεταξύ Κίνας- Ταϊβάν. Μια σοβαρή σύγκρουση μεταξύ των δύο αυτών χωρών θα είχε τεράστιες οικονομικές συνέπειες και αυτό είναι κάτι που η επενδυτική κοινότητα το γνωρίζει πολύ καλά.

Τέλος να επαναλάβουμε ότι γεωπολιτικά επεισόδια όπως αυτό της Γροιλανδίας, μπορεί να αυξάνουν τη μεταβλητότητα, αλλά οι επιπτώσεις είναι ιδιοσυγκρασιακές και όχι οριζόντιες, όπως θα συνέβαινε με ένα γεωπολιτικό επεισόδιο μεταξύ Κίνας-Ταϊβάν.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.