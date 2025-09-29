Δημοσιεύτηκαν τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών αρχηγών για τα έτη 2022 και 2023 - Τι δήλωσαν

Στη δημοσιότητα δόθηκαν στις 10 το πρωί, από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Πρόκειται για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, και όσων διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων.

Όπως σημειώνεται από την αρμόδια επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία έτη.

Το πλήθος των δηλώσεων που δημοσιεύθηκαν είναι: για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις και για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.

Αναλυτικά, αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων:

Οι δηλώσεις πόθεν έσχες έτους 2024 (χρήση 2023) εδώ και

Οι δηλώσεις πόθεν έσχες έτους 2023 (χρήση 2022) εδώ

H ανακοίνωση της Βουλής

«Από την Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 25 του Ν.5026/2023, ανακοινώνεται ότι σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 10.00 π.μ., αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων, ανέλεγκτες, όπως κατατέθηκαν, οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης «Πόθεν Έσχες» των Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Υπεύθυνων Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων, Δημάρχων και Περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, των ετών 2023 και 2024 (χρήσεις 2022 και 2023). Οι δηλώσεις θα παραμείνουν αναρτημένες για τρία (3) έτη (άρθ. 32, παρ.1, Ν.5026/2023).

Το πλήθος των ανωτέρω είναι: για το έτος 2023, 260 αρχικές και 1.325 ετήσιες δηλώσεις και για το έτος 2024, 275 αρχικές και 1.546 ετήσιες δηλώσεις.

Η Επιτροπή Ελέγχου ευχαριστεί «όλους τους υπόχρεους που ανταποκρίθηκαν έγκαιρα στην υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, καθώς επίσης και το προσωπικό των υπηρεσιών της Βουλής των Ελλήνων και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την πολύτιμη συμβολή τους προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή δημοσίευση».

Αναλυτικά τα πόθεν έσχες όλων των πολιτικών αρχηγών

Για τον πρόεδρο της ΝΔ και πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη:

Εισόδημα: 70.456 ευρώ

Μετοχές / Ομόλογα 508.859 ευρώ και 20.479 δολάρια

Καταθέσεις: 110.668 ευρώ και 445 δολάρια

Ακίνητα: 26 εγγραφές σε Κρήτη - Γιάννενα - Κυκλάδες

Οχήματα: 2

Συμμετοχή σε μια επιχείρηση: ΚΗΡΥΞ ΑΕ

Δάνεια: 160.560 ευρώ

Το πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023) εδώ.

To πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) εδώ.

Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη:

Εισοδήματα για το έτος 2024: Συνολικό καθαρό εισόδημα ύψους: 128.603. 81 ευρώ (Από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα πρόσθετες αμοιβές κλπ). Το 2023 το συνολικό εισόδημα ήταν, 135.627.96 ευρώ.

Οι συνολικές καταθέσεις για το 2024 ήταν: 1.076.358,61 ευρώ (Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα).

Το 2023 οι συνολικές καταθέσεις ήταν ύψους, 855.039,07 ευρώ.

Ακίνητα: 16 εγγραφές σε Κρήτη και Αθήνα χωρίς να υπάρχει καμία μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Δηλώνει συμμέτοχος στην: Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ όπως και το 2023, χωρίς καμία μεταβολή.

Οχήματα: 1 ΙΧ.

Καμία δανειακή υποχρέωση.

Το πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023) εδώ.

To πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) εδώ

Για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο:

Εισοδήματα: 72.505 ευρώ (2023: 88.183 ευρώ)

Δεν δηλώνει μετοχές

Δεν δηλώνει θυρίδες

Καταθέσεις σε τράπεζες: 57.838 ευρώ (2023: 85.527 ευρώ)

Ακίνητα: 8 Εγγραφές σε Θεσσαλονίκη, Ηλεία (καλλιέργειες) και Κυκλάδες, εκ των οποίων ένα διαμέρισμα 180τμ, α' ορόφου, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και μία μονοκατοικία 93τμ στη Φολέγανδρο.

Οχήματα: 1 ΙΧ 1560cc (2023: 1 ΙΧ 1400cc που μεταβίβασε)

Συμμετοχές σε επιχείρηση: ατομική επιχείριση σε αδράνεια

Δάνεια: οφειλές 52.401 ευρώ (2023: 71.714 ευρώ).

Το πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023) εδώ.

To πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) εδώ.

Για τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα:

Εισόδημα: 60.640 ευρώ

Μετοχές / Ομόλογα 15.016 ευρώ

Καταθέσεις: 268.849 ευρώ

Ακίνητα: 4 εγγραφές σε Μαγνησία - Χαλκιδική - Πέλλα

Οχήματα: Κανένα

Συμμετοχές σε μια επιχείρηση «ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ»

Δάνεια: κανένα

Το πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023) εδώ.

To πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) εδώ.

Για τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο:

Έσοδα: 60.640 ευρώ (2023: 199.415 ευρώ)

Μετοχές/Ομόλογα: 15.016 ευρώ (2023: 13.983 ευρώ)

Δύο θυρίδες στη Eurobank

Καταθέσεις: 268.849 ευρώ (2023: 231,128 ευρώ)

Ακίνητα: 4 εγγραφές σε Μαγνησία, Χαλκιδική και Πέλλα, εκ των οποίων μία μονοκατοικία 148τμ στις Μηλιές Μαγνησίας.

Οχήματα: Δεν διαθέτει (2023: εκποίησε ΙΧ 1990κε έναντι 40.000 ευρώ)

Δάνεια: Δεν έχει οφειλές.

Το πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023) εδώ.

To πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) εδώ.

Για τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση:

Έσοδα: 72.897 ευρώ (2023: 85.159 ευρώ)

Μετοχές/Ομόλογα: 85.959 ευρώ (2023: 67.143 ευρώ)

Θυρίδες: δεν διαθέτει

Καταθέσεις: 136.481 ευρώ (2023: 164.468 ευρώ)

Ακίνητα: 2 εγγραφές (καταστήματα) στη Μεσσηνία

Οχήματα: - (2023: το 33% ενός ΙΧ 796κε)

Δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις:

Δάνεια: πιστωτικές κάρτες οφειλή 780 ευρώ (2023: 171 ευρώ)

Το πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023) εδώ.

To πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) εδώ.

Για τον πρόεδρο της Νίκης Δημήτρη Νατσιό:

Έσοδα: 22.632 ευρώ (2023: 20.660 ευρώ)

Μετοχές: Δεν διαθέτει

Θυρίδες: Δεν διαθέτει

Καταθέσεις: 1.978 ευρώ (2023: 524 ευρώ)

Ακίνητα: 5 εγγραφές στην Πιερία και το Κιλκίς, εκ των οποίων ένα διαμέρισμα 119 τμ 1ου ορόφου στην Πέτρα Πιερίας και ένα διαμέρισμα 145τμ 1ου ορόφου στο Κιλκίς

Οχήματα: ένα ΙΧ 1248κε

Δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις

Δάνεια: Οφειλή 107.841 ευρώ (2023: οφειλή: 107.961 ευρώ).

Το πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023) εδώ.

To πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) δεν υπάρχει καθώς δεν ήταν μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου

Για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου

Εισόδημα: 102.553 ευρώ

Μετοχές / Ομόλογα: 121,76 ευρώ

Καταθέσεις: 5.355 ευρώ

Ακίνητα: 8 εγγραφές σε Αγία Παρασκευή και Αιδηψό

Οχήματα: 1 ΙΧ

Συμμετοχή σε μια επιχείρηση «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ»

Δάνεια: 1.952 ευρώ

Το πόθεν έσχες για το 2024 (χρήση 2023) εδώ.

To πόθεν έσχες για το 2023 (χρήση 2022) εδώ.