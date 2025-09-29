Πόθεν έσχες ανεξάρτητου βουλευτή Π. Σαράκη: Εισοδήματα 18,4 εκατ. ευρώ το 2024 από 170.000 το 2023

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Σαράκης, ο οποίος εξελέγη με την Ελληνική Λύση και διαγράφτηκε από το κόμμα τον Ιούνιο του 2024, φέρεται να είναι το πλουσιότερο μέλος της εθνικής αντιπροσωπείας, λόγω της υψηλής αμοιβής που έλαβε νόμιμα από τις ΗΠΑ ως δικηγόρος προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis.

Σύμφωνα με το πόθεν έσχες για το 2024, ο κ. Σαράκης εμφανίζει εισόδημα 18.442.402 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ την προηγούμενη χρονιά είχε δηλώσει 179.000 ευρώ. Το αστρονομικό ποσό του εισοδήματός του προέρχεται από το μερίδιο των 30 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν από τις αμερικανικές αρχές σε δικηγόρους και προστατευόμενους μάρτυρες.

Ο βουλευτής εμφανίζει συμμετοχή σε επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια αξίας περίπου 150.000 ευρώ και διατηρεί δύο θυρίδες. Οι τραπεζικές του καταθέσεις ανέρχονται σε περίπου 45.000 ευρώ.

Όσον αφορά τα ακίνητα, ο κ. Σαράκης διαθέτει ποσοστά κυριότητας από 50% έως 100% σε 22 ακίνητα, μεταξύ των οποίων και μια μονοκατοικία στη Γλυφάδα, 462 τ.μ., με πισίνα και αξία κτήσης 797.707 ευρώ.

Επιπλέον, στην αρχική του δήλωση εμφανίζεται δάνειο ύψους 1.700.000 ευρώ που έλαβε το 2008, με υπόλοιπο 494.014 ευρώ.

Το πόθεν έσχες του Παύλου Σαράκη για το 2024 (χρήση 2023) εδώ.