«Η Ελλάδα στο επίκεντρο της Ευρώπης»: Πώς σχολίασαν τα διεθνή ΜΜΕ την εκλογή του Κυρ. Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup

Μία ημέρα μετά την ιστορική νίκη του Έλληνα υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην εκλογή για την προεδρία του Eurogroup, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης σπεύδουν να αναγνωρίσουν την σημασία της, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιστρέφει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής μετά από μια μακρά περίοδο κρίσης.



Αρχικά, οι Financial Times σχολιάζουν ότι «η εκλογή του Πιερρακάκη σφραγίζει την πολιτική και οικονομική ανάκαμψη της θήνας μετά τα τραύματα της κρίσης της Ευρωζώνης».

«Για τους Έλληνες, η προεδρία του Eurogroup συνδέεται με δύσκολες μνήμες της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, κατά την οποία αυστηρές μεταρρυθμίσεις και σφιχτοί δημοσιονομικοί στόχοι εγκρίνονταν από το όργανο των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης», αναφέρει η βρετανική οικονομική εφημερίδα.

Δέκα χρόνια μετά αφού παραλίγο να εκδιωχθεί από τη ζώνη του ευρώ, η Ελλάδα παίρνει τη ρεβάνς της: ο υπουργός Οικονομικών της, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξελέγη την Πέμπτη από τους ομολόγους του επικεφαλής του οργάνου που τη διοικεί, του Eurogroup, γράφει η Le Monde.

Το γαλλικό μέσο ενημέρωσης προσθέτει ότι ο στην υποψηφιότητά του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε αναδείξει «τη δύναμη της ανθεκτικότητας» που επέδειξε η γενιά του, μετά την αναστάτωση της δεκαετίας του 2010, όταν η ελληνική κρίση χρέους είχε φτάσει στο σημείο να απειλήσει με διάλυση τη ζώνη του ευρώ.







Παράλληλα, η Les Echos γράφει πώς πρόκειται για μια «συμβολική νίκη», σημειώνοντας πως «δέκα χρόνια μετά την ελληνική κρίση, η Αθήνα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωομάδας».

«Ο Κυριάκος Πιερακάκης εξελέγη αυτή την Πέμπτη στις Βρυξέλλες από τους είκοσι υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης. Μια συμβολική εξιλέωση για την Ελλάδα, της οποίας η τύχη αποφασίστηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες της Ευρωομάδας πριν από δέκα χρόνια» προστίθεται στο δημοσίευμα.

«Μια γλυκιά εκδίκηση» συνεχίζει η γαλλική εφημερίδα τονίζοντας ότι αυτή «είναι η πρώτη φορά που Έλληνας θα κατέχει τόσο υψηλό αξίωμα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα».

Με τη σειρά του, το Politico σημειώνει τη διαφορά ανάμεσα στη θέση της Ελλάδας την περασμένη δεκαετία και σήμερα.

Ειδικότερα, το Politico γράφει ότι «η χώρα που σχεδόν εκδιώχτηκε από την Ευρωζώνη, τώρα προεδρεύει στο ισχυρό ευρωπαϊκό σώμα που την έσωσε από τη χρεωκοπία».

Και προσθέτει ότι ο προκάτοχος του Πιερρακάκη (εννοεί τον Γιάνη Βαρουφάκη) περιέγραφε το Eurogroup «σαν μέρος κατάλληλο μόνο για ψυχοπαθείς». Σήμερα η Ελλάδα «είναι το παράδειγμα δημοσιονομικής εγκράτειας».

Την ίδια ώρα, και στο γερμανικό Τύπο η νίκη του Κυριάκου Πιερρακάκη βρέθηκε στο επίκεντρο.

«Επιστήμονας υπολογιστών που σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και το ΜΙΤ, ο Πιερρακάκης θεωρείται αρχιτέκτονας της ελληνικής απογραφειοκρατικοποίησης και των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων. Έγινε επίσης γνωστός σε όλη την Ευρώπη μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση του εμβολιασμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού», γράφει η Handelsblatt.

Μετά από χρόνια επώδυνων μεταρρυθμίσεων, γράφει το Spiegel για την εκλογή Πιερρακάκη, η χώρα μπορεί να καταγράψει αύξηση του προϋπολογισμού και έχει υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη από τις περισσότερες άλλες χώρες της ΕΕ.

Επιπλέον, η ιταλική εφημερίδα Il Sole 24 Ore αναφέρεται στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως αναγνώριση των κόπων που κατέβαλε η Ελλάδα για να γυρίσει σελίδα.

«Δέκα χρόνια μετά το πιο κρίσιμο σημείο της κρίσης των κρατικών χρεών, θα είναι λοιπόν η χώρα-σύμβολο εκείνης της κρίσης, η Ελλάδα, που θα ηγηθεί του θεσμού ο οποίος τότε καλούνταν να λάβει καίριες αποφάσεις για το μέλλον της Αθήνας και της Ευρώπης. Είναι ακόμη ζωντανή η μνήμη εκείνων των δραματικών συνεδριάσεων του Ιουνίου–Ιουλίου 2015, όταν η Ελλάδα, τότε υπό τον Αλέξη Τσίπρα και τον αμφιλεγόμενο υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη, βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας και φαινόταν έτοιμη να βγει από το ευρώ», γράφει η ιταλική εφημερίδα.

Τέλος, προσθέτει ότι «έπειτα ήρθαν τρία διεθνή προγράμματα διάσωσης, μια πορεία εξυγίανσης “με δάκρυα και αίμα” κατά την οποία το Eurogroup και γενικά οι ευρωπαϊκοί θεσμοί γίνονταν αντιληπτοί στην Ελλάδα ως δυσάρεστοι θεματοφύλακες της δημοσιονομικής λιτότητας· και τελικά μια αναγέννηση, που βρίσκει σήμερα τη χώρα ανάμεσα στις λίγες με δημοσιονομικό πλεόνασμα (1,1% του ΑΕΠ σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Κομισιόν για το 2025), ανάπτυξη υψηλότερη από εκείνη πολλών εταίρων και χρέος -αν και ακόμη σε επίπεδο ρεκόρ (147,6% του ΑΕΠ) -, αλλά σε σταθερή και σαφή αποκλιμάκωση».

«Η εκλογή του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην προεδρία του Eurogroup αποτελεί όχι απλώς ένα θεσμικό γεγονός αλλά μια ευρωπαϊκή ''στιγμή'': ισχυρό σύμβολο για την Ελλάδα, που αναδεικνύουν τη σημασία της επιλογής αυτής για την ΕΕ και πέραν αυτής», επισημαίνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters στο δημοσίευμά του.

Όπως αναμεταδίδει η ΕΡΤ, το Reuters επισημαίνει ότι «η χώρα, που πριν από μια δεκαετία δεν αποκλείονταν καν η έξοδός της από την Ευρωζώνη, πλέον εκλέγει τον δικό της εκπρόσωπο σε ένα από τα βασικότερα όργανα διαμόρφωσης οικονομικής πολιτικής της Ευρώπης».

Σε άρθρο του Associated Press η εκλογή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών χαρακτηρίζεται ως «ιστορική αλλαγή πλεύσης» για την Ελλάδα, η οποία σήμερα εμφανίζεται ως ένας από τους κορυφαίους φορείς του οικονομικού διαλόγου στην Ευρωζώνη, με προοπτική να συμβάλει σε θέματα όπως η δημοσιονομική σταθερότητα και η οικονομική ανάπτυξη.

Την ίδια ώρα, το πρακτορείο Bloomberg σημειώνει ότι η εκλογή ενός Έλληνα επικεφαλής στο Eurogroup αποτελεί «απομάκρυνση από το παρελθόν της χρεοκοπίας και των μνημονίων».

Τα περισσότερα δημοσιεύματα στον ευρωπαϊκό Τύπο συγκλίνουν στο ότι είναι μια «συμβολική νίκη» μετά από χρόνια όπου η χώρα ήταν στην περιφέρεια των οικονομικών συζητήσεων, λόγω της κρίσης χρέους και των προγραμμάτων διάσωσης.