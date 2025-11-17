«Πόλεμος» μεταξύ Τασούλα και ΠΑΣΟΚ για το Πολυτεχνείο - Οι απαντήσεις της ΠτΔ

Μεγάλος πολιτικός «θόρυβος» έχει σηκωθεί τα τελευταία 24ωρα, μετά από τις δηλώσεις που έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, για την επέτειο του Πολυτεχνείου και τις επικρίσεις που δέχθηκε από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Τασούλας ανέφερε σε δηλώσεις του πως «τιμώντας το Πολυτεχνείο και όσους αψήφησαν ακόμη και τη ζωή τους γι΄ αυτό, αναμετριόμαστε με το χρέος μας απέναντι στο ευαίσθητο πολίτευμα της Δημοκρατίας και αναζητούμε κοινούς τόπους και κοινές αλήθειες. Με πίστη σε όσα μας ενώνουν ως κοινωνία και ως έθνος».

Δημοσιεύματα του «Βήματος» έκανε λόγο για το ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημαίνει την έλλειψη συναινέσεων που χαρακτηρίζει το πολιτικό σύστημα. Αυτό το στοιχείο συνδέεται άμεσα με το ενδεχόμενο αλλεπάλληλων αναμετρήσεων στις ερχόμενες εκλογές. Μάλιστα, ο κ. Τασούλας φέρεται να λέει χαριτολογώντας ότι δεν θα ήθελε η πολιτική ζωή της χώρας να αποκτήσει χαρακτηριστικά "γενικής συνέλευσης πολυκατοικίας"».

Τι απαντά η ΠτΔ

Συνεργάτες του κ. Τασούλα είπα πως η θέση του Προέδρου είναι ότι αναφέρθηκε σε ένα υπαρκτό ζήτημα σε μια συζήτηση με έναν έγκριτο δημοσιογράφο. Το δημοσίευμα απηχεί το πνεύμα της συζήτησης. Ο ρόλος του Προέδρου περιλαμβάνει το ενδιαφέρον για την πολιτική σταθερότητα και θα ήταν θεσμικά μυωπικό, ίσως και ανεύθυνο να αποφύγει να επισημάνει τον κίνδυνο της αστάθειας.

Επίθεση από το ΠΑΣΟΚ

Σχολιάζοντας το δημοσίευμα του «Βήματος», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε πως «δεν έχει ξαναγίνει να παρεμβαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μέσω διαρροών» αι κάλεσε την Προεδρία της Δημοκρατίας να διευκρινίσει αν το δημοσίευμα αυτό απηχεί τις απόψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και αν έχει συναινέσει στη δημοσίευσή του.

«Αν δεν διαψεύσει, είναι εξόχως προβληματικό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εμφανίζεται ως σχολιαστής δημοσκοπήσεων και να προβαίνει σε παρατηρήσεις αντιθεσμικές για τα πολιτικά κόμματα και τα αποτελέσματα της κάλπης.

Ιδίως ενάμιση χρόνο πριν ο κυρίαρχος λαός αποφανθεί οριστικά και καθορίσει αυθεντικά την πολιτική αριθμητική και γεωγραφία», είπε ο κ. Τσουκαλάς. «Ο κ. Τασούλας οφείλει να πάρει θέση και να εξηγήσει ποια είναι τα κίνητρα διότι ο ρόλος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι ύψιστης συμβολικής, πολιτικής, εθνικής και πολιτειακής σημασίας για να αναμειγνύεται μέσω διαρροών στο κομματικό παίγνιο με αυτόν τον τρόπο» κατέληξε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.