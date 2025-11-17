Geely: Αύξηση 59% στα καθαρά κέρδη του γ' τριμήνου - «Άλμα» 43% στις πωλήσεις

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Geely Automobile ανακοίνωσε τη Δευτέρα αύξηση 59% στα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου, καθώς οι πωλήσεις αυτοκινήτων αυξήθηκαν εν μέσω έντονου ανταγωνισμού στην κινεζική αγορά.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας με έδρα το Χανγκτσού αυξήθηκαν σε 3,82 δισ. γιουάν (538,1 εκατ. δολάρια) από 2,40 δισ. γιουάν την ίδια περίοδο πέρυσι, ανακοίνωσε η Geely τη Δευτέρα.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 27% σε 89,19 δισ. γιουάν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, χάρη στις ισχυρές πωλήσεις αυτοκινήτων.

Η εταιρεία πούλησε 76.100 αυτοκίνητα κατά το γ' τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 43% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η ισχυρή τριμηνιαία απόδοση έρχεται καθώς η Geely συνεχίζει να αντιμετωπίζει ανταγωνιστικές πιέσεις στον κινεζικό τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου εγχώριοι και διεθνείς κατασκευαστές μάχονται για ένα μερίδιο στην αγορά.