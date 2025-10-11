Πηγές υπουργείου Εθνικής Άμυνας: Παντελώς ανυπόστατος ο ισχυρισμός δημοσιεύματος για την επίσκεψη του Ν. Δένδια στην Αυστρία

Ο ισχυρισμός σε δημοσίευμα της εφημερίδας Documento ότι ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, μετέβη στην Αυστρία την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, για «εκδήλωση - φάντασμα», η «οποία δεν καταγράφεται πουθενά», είναι παντελώς ανυπόστατος αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας.

Ο υπουργός, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, μετέβη στην Αυστρία και επέστρεψε αυθημερόν από το Seefeld, όπου διεξήχθη σε ξενοδοχείο της περιοχής η πρώτη Συνάντηση της πρωτοβουλίας «Moving MountAIn».

Η συνάντηση ήταν κλειστή και διεξήχθη υπό όρους εμπιστευτικότητας, όπως άλλωστε εξηγήθηκε στον συντάκτη του δημοσιεύματος, όταν υπέβαλε το σχετικό ερώτημα στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, υπογραμμίζουν πηγές του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας.

Η συνάντηση, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, αφορούσε τις σύγχρονες προκλήσεις Ασφαλείας, καθώς και την ανάπτυξη της Kαινοτομίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης σε προϊόντα διττής χρήσης, όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

Σε αυτήν μετείχαν άνω των 50 αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων νυν και πρώην υπουργοί και υφυπουργοί κρατών της Ευρώπης, πρώην πρόεδρος κυβέρνησης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διευθύνοντες σύμβουλοι και πρόεδροι επιχειρήσεων από ολόκληρο τον κόσμο, πρέσβεις, εκπρόσωποι ακαδημαϊκών και ερευνητικών κέντρων κ.ά. καταλήγουν πηγές του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας.