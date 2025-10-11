Βόρεια Ελλάδα: Ο αλιευτικός πυλώνας της χώρας με επίκεντρο Καβάλα, Θράκη και Θερμαϊκό

Η Βόρεια Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της ελληνικής αλιείας, καθώς συγκεντρώνει σχεδόν το μισό της εθνικής παραγωγής. Σύμφωνα με την Έρευνα Θαλάσσιας Αλιείας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το 2024, οι περιοχές Καβάλας – Θράκης και Θερμαϊκού – Χαλκιδικής κατέγραψαν συνολικά 25.000 τόνους αλιευμάτων, δηλαδή 45,7% της συνολικής ποσότητας που αλιεύθηκε στη χώρα (54.708 τόνοι).

Η δυναμική αυτή αναδεικνύει τη Βόρεια Ελλάδα όχι μόνο ως παραδοσιακό κέντρο αλιευτικής δραστηριότητας, αλλά και ως στρατηγικό κόμβο γαλάζιας ανάπτυξης, με οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική σημασία για την ευρύτερη περιοχή