Αποτεφρωτήριο, Λουτρά Θέρμης και Ζωολογικός Κήπος: Τα επόμενα βήματα για τρία σημαντικά έργα του δήμου Θεσσαλονίκης

Στα επόμενα βήματα για τρία έργα μεγάλης σημασίας που συνδέονται άμεσα με την αναπτυξιακή φυσιογνωμία της πόλης προχωρά ο δήμος Θεσσαλονίκης: το έργο κατασκευής και λειτουργίας Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών, την αναγέννηση των Λουτρών Θέρμης και την επαναλειτουργία του Δημοτικού Ζωολογικού Κήπου.

Ύστερα από τις προσκλήσεις επενδυτικού ενδιαφέροντος που εκδόθηκαν τον περασμένο Ιούνιο, τα έργα εισέρχονται στη φάση αξιολόγησης και προετοιμασίας των τευχών δημοπράτησης, όπως ανέφερε, μιλώντας στα Μακεδονικά Νέα, ο γενικός γραμματέας του δήμου Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Μήττας.