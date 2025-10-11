Πολιτικός συνωστισμός στην Θεσσαλονίκη το τριήμερο του Αγίου Δημητρίου

Το φετινό τριήμερο 26, 27, 28 Οκτωβρίου θα έχει έντονο (παρα)πολιτικό ενδιαφέρον για τη Θεσσαλονίκη, καθώς όλα δείχνουν ότι στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, ανήμερα της γιορτής του πολιούχου της, αλλά και στην εξέδρα των επισήμων ανήμερα της στρατιωτικής παρέλασης για την εθνική επέτειο του «Όχι», θα παρατηρηθεί πολιτικός συνωστισμός λόγω της παρουσίας σχεδόν όλων των πολιτικών αρχηγών. Ενδεχομένως και εκείνων που σήμερα δεν ηγούνται κάποιου πολιτικού φορέα, αλλά κινούνται προς αυτήν την… κατεύθυνση.