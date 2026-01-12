Πηγές ΝΔ για Αντ. Μωυσίδη: Οι διαχρονικές παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ αναδείχθηκαν στην κατάθεσή του

«Οι διαχρονικές παθογένειες της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ αναδείχθηκαν στην κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνη Μωυσίδη», ανέφεραν πηγές της ΝΔ σχολιάζοντας την κατάθεση του στην Εξεταστική Επιτροπή.

Όπως υποστήριξαν οι ίδιες πηγές, «ο μάρτυρας, που διατέλεσε επικεφαλής του οργανισμού πριν από δέκα χρόνια και για δεκατέσσερις μήνες (από 21 Απρίλιου 2015 έως 16 Ιουνίου 2016), διαπίστωσε κατά τη διάρκεια της σύντομης θητείας του διαχρονικά προβλήματα ενώ χαρακτήρισε ''μέγγενη'' τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και τον τεχνικό σύμβουλο».

«Περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατούσε την περίοδο της θητείας του, ανέφερε ότι ο οργανισμός ήταν περικυκλωμένος από εξωτερικές εταιρίες και φορείς», επισήμαναν οι πηγές της ΝΔ.

Πρόσθεσαν δε ότι: «Ειδικά για την τεχνική λύση ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε: ''δεν ασχοληθήκαμε γιατί την είχαμε πάρει ως δεδομένη… Δεν ήταν λάθος γιατί αλλιώς δεν θα πληρώνονταν αρκετοί κτηνοτρόφο''ι».