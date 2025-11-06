Βουλή - Εξεταστική Επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η βιασύνη του ΠΑΣΟΚ να προκαλέσει επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για να καλύψει την πολιτική ουσία που δεν το συνέφερε, είχε σαν αποτέλεσμα τη διάψευσή του» τονίζουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

«Ο ισχυρισμός ότι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς με την σημερινή κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, "εκθέτει ανεπανόρθωτα τον διάδοχό του στο Υπουργείο Λευτέρη Αυγενάκη"» υποστηρίζοντας ότι «ο κ. Αυγενάκης εγκατέλειψε τη μεταρρύθμιση για να επαναφέρει τον μηχανισμό εξάρτησης των αγροτών από τον τεχνικό σύμβουλο», αποτελεί ένα ακόμη fake news» προσθέτουν οι πηγές της ΝΔ σημειώνοντας ότι «στην κατάθεσή του ο κ. Γεωργαντάς υπογράμμισε επί λέξει: "Τo gov.gr είναι δύσκολη διαδικασία και μεγάλη και προχωράει. Δεν είπα ποτέ ότι ανεκόπη η μετάβαση στο gov.gr επί Αυγενάκη. Ποτέ δεν είπα, επίσης, ότι ο τεχνικός σύμβουλος δεν ήταν αναγκαίος, το διευκρίνισα πριν. Κάποια στιγμή η στόχευση είναι να γίνει αυτόνομος ο οργανισμός και αυτό θα επιτευχθεί μόλις ολοκληρωθεί το gov.gr"».

«Επίσης», προσθέτουν οι πηγές της ΝΔ, «ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε τη διαχρονικότητα του προβλήματος λέγοντας πως «υπάρχει ένα απόστημα που έχει δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια στον ΟΠΕΚΕΠΕ» και πως αυτό προσπαθεί να σπάσει η κυβέρνηση.

Αρκετά με τα fake news. Όσο κι αν προσπαθεί η αντιπολίτευση να σηκώσει σκόνη για να θολώνει το τοπίο, η αλήθεια θα λάμψει».