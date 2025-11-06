Κυρ. Μητσοτάκης: Ιστορική η συμφωνία για γεωτρήσεις στο Ιόνιο - Αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο

«Σήμερα γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλάδας», σχολίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν στο πλαίσιο της Συνόδου της «Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια», που πραγματοποιείται στο Ζάππειο.

«Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Αναλυτικά η δήλωση:

Η ExxonMobil, ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην πατρίδα μας.

Ήδη έχει παρουσία σε δύο θαλάσσια οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Σήμερα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα: μπαίνει και σε ένα τρίτο οικόπεδο, στο Ιόνιο.

Με τη νέα συμφωνία, η εταιρεία δεσμεύεται να προχωρήσει σε ερευνητική γεώτρηση άμεσα, είναι μία διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει σε ορίζοντα 18 μηνών.

Μια ιστορική στιγμή. Μια πράξη ευθύνης και προοπτικής.

Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο.

Για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική.