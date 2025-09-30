Δημοσκόπηση ALCΟ

Τους 8 πιο επιτυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης κατέγραψε το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ALCO για λογαριασμό του Alpha, το οποίο ήρθε στο «φως» της δημοσιότητας την Τρίτη.

Συγκεκριμένα, με βάση τη δημοσκόπηση, ο Νίκος Δένδιας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης προηγούνται και στο σύνολο, όπως και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.

Μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, ακολουθούν οι Άδωνις Γεωργιάδης και Κωστής Χατζηδάκης, ενώ την 8άδα κλείνουν οι Νίκη Κεραμέως, Τάκης Θεοδωρικάκος,Βασίλης Κικίλιας και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Στο σύνολο, ισοβαθμούν στην τρίτη θέση οι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης και έπονται οι Βασίλης Κικίλιας, Τάκης Θεοδωρικάκος, Νίκη Κεραμέως και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Παράλληλα, το 46% των ερωτηθέντων δηλώνουν από μικρή ως και μεγάλη ικανοποίηση από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

Επίσης, το 38% αναφέρει ότι ωφελείται από τα μέτρα της ΔΕΘ, ωστόσο το 70% του συνόλου υποστηρίζει ότι θα είχε μεγαλύτερο όφελος αν είχε γίνει μείωση ΦΠΑ ή ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Προβάδισμα 12,5 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ - Αρνητικοί οι πολίτες σε κόμμα Τσίπρα

Υπενθυμίζεται ότι, χθες, Δευτέρα, το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης που δημοσιεύθηκε κατέγραψε προβάδισμα σε διψήφιο ποσοστ για τη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας διαφορά 12,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό της τάξης του 24%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,5% σημειώνοντας αύξηση από το 10,7%.

Τρίτο κόμμα παραμένει η Ελληνική Λύση με 9,3% από 7,9%, ενώ με 7,1% ακολουθούν ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας από 7,6% και 9,5%, αντίστοιχα, σύμφωνα με την προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση μειώνονται οι μετακινήσεις προς την Πλεύση Ελευθερίας προς όφελος του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Ακολουθούν στην πρόθεση ψήφου, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,2% και 3,6% Φωνή Λογικής από 2,7% αντίστοιχα. Στο 2,5% ακολουθεί το ΜέΡΑ25 (από 2,7%), 2,3%το Κίνημα Δημοκρατίας (από 2,6%), 2,1% η Νίκη (από 2,6%) και 1,3% Νέα Αριστερά (από 1,6%).

Αρνητικοί οι πολίτες σε κόμμα Τσίπρα

Για την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, οι πολίτες δήλωσαν ότι αυτό τους προκαλεί αρνητικά συναισθήματα, σε ποσοστό 42%.