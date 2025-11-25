Ο σύζυγος της Γεννηματά διαψεύδει Τσίπρα: «Δεν υπήρξε πρόταση συγκυβέρνησης, φοβόταν τη Φώφη»

Σε διάψευση των αναφορών που υπάρχουν στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, αναφορικά με τα όσα υποστήριξε ο πρώην πρωθυπουργός περί ενδεχόμενης συνεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ το 2015, προχώρησε την Τρίτη ο Ανδρέας Τσούνης, σύζυγος της Φώφης Γεννηματά που τότε ήταν επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο κ. Τσούνης είπε «ο Αλέξης Τσίπρας είναι καθ' έξιν ψεύτης, νομίζω είναι γνωστό και κατανοητό από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Αυτό το ενδεχόμενο το είχαμε συζητήσει πριν τις εκλογές με την Φώφη και είχαμε εκτιμήσει ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτή η πρόταση γιατί ο Αλέξης Τσίπρας φοβόταν το ΠΑΣΟΚ και αυτό που φοβόταν ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα απορροφούνταν από το ΠΑΣΟΚ και όχι το αντίστροφο.

Η Φώφη ήταν ενωτική και πολυσυλλεκτική και ο Τσίπρας αυτό το φοβόταν. Και αυτή η εκτίμηση μας βγήκε αληθινή. Όταν έγινε το εθιμοτυπικό τηλεφώνημα μεταξύ των αρχηγών ποτέ δεν έγινε τέτοια πρόταση, ποτέ και μου κάνει εντύπωση που συνεχίζει να το λέει, θεωρώντας ότι ''πες πες κάτι θα μείνει''. Και αυτό που δείχνει και το ποιόν του ανθρώπου, ότι δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος».