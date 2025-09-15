Π. Πολάκης για A. Τσίπρα: Να συνεισφέρει μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ - Όχι άλλη διάσπαση

Μήνυμα στον Αλέξη Τσίπρα έστειλε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, καλώντας τον να συνεισφέρει μέσα στο κόμμα, την ώρα που τα σενάρια θέλουν τον πρώην πρωθυπουργό να ανακοινώνει νέο πολιτικό φορέα.

Μιλώντας στο ZARPA RADIO, ο κ. Πολάκης, ανέφερε πως «ο δρόμος της ανασυγκρότησης της προοδευτικής πλειοψηφίας στην κοινωνία και στην πολιτική, περνάει μέσα από τον προγραμματικό λόγο που έχει εκπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει άλλος που να μπορεί να διατυπώσει σχέδιο για τη χώρα μετά τον Μητσοτάκη».

Και επισήμανε: «Θεωρώ ότι ο Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η όποια του συνεισφορά θα είναι μέσα από αυτόν τον δρόμο. Δεν σηκώνει η κατάσταση άλλη διάσπαση, αρκετά έχουμε τραυματιστεί ως χώρος».