Π. Μαρινάκης πρόστιμα σε σούπερ μάρκετ: Δεν ήταν τα πρώτα και δεν θα είναι τα τελευταία - Ιδρύεται Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή

Με αφορμή τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι «τα πρόστιμα αυτά δεν ήταν τα πρώτα και δεν θα είναι τα τελευταία εφόσον από τους ελέγχους προκύψουν αθέμιτες πρακτικές».

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης εξήγγειλε τη δημιουργία μιας νέαςΑνεξάρτητης Αρχής για την Εποπτεία της Αγοράς και την Προστασία του Καταναλωτή.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη:

Καλό μεσημέρι,

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι θεματικές που θα τεθούν στην επικείμενη Διακυβερνητική Σύνοδο Κύπρου-Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Ελλάδα.

Σε σχέση με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, επανέλαβαν ότι οι δύο κυβερνήσεις παραμένουν απολύτως προσηλωμένες στην υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας, όπως επίσης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου.

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε, επίσης, με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, τον Πρωθυπουργό της Αιγύπτου, τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε και τον Πρόεδρο της Υεμένης.

Κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν συζητήθηκε η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των κάθετων διασυνδέσεων.

Ο Πρωθυπουργός χαιρέτισε την πρόσφατη συμφωνία με την Αρμενία, την οποία χαρακτήρισε θετική εξέλιξη προς όφελος της ειρήνης στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό της Αιγύπτου συζητήθηκε η στρατηγική σχέση των δύο χωρών και η σημασία της συνεργασίας στον τομέα της Μετανάστευσης. Συζητήθηκε ακόμα το θέμα της συμφωνίας για την Ι.Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθηνε ομιλία σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Αυστραλία, με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Επιπρόσθετα, είχε συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της «Wall Street Journal», ενώ απηύθυνε, επίσης, χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση.

Τέλος, στη συνάντηση με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ Σαράα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία μιας συμπεριληπτικής πολιτικής διαδικασίας, η οποία θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων των μειονοτήτων και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών, καθώς και στην ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου.

---

Ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, θα συναντηθεί σήμερα Πέμπτη με τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Κουβέιτ, Σεΐχη Σαμπάχ Αλ Καλίντ Αλ Σαμπάχ, τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Δρ. Σουλτάν Μπιν Αχμέντ Αλ Τζαμπέρ, τον Πρόεδρο του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συμβουλίου Ρόναλντ Λόντερ και με διεθνείς και αμερικανικές εβραϊκές οργανώσεις.

Την Παρασκευή, στις 8.15 (ώρα Νέας Υόρκης), ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.

Στις 11.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρεζ.

Στις 11.45, τοπική ώρα, ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

------

Πρόστιμα, συνολικού ύψους άνω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ, επιβλήθηκαν σε δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ για παραβάσεις που αφορούν στην τήρηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και στην τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, κατόπιν εντολής ελέγχων που είχε δώσει ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Η εφαρμογή του νόμου για την προστασία των καταναλωτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Οι φορείς του λιανεμπορίου οφείλουν να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη απέναντι σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Είμαστε δεσμευμένοι σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι να στηρίζουμε με πράξεις το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, της μεσαίας τάξης και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων», δήλωσε ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος.

Τα πρόστιμα αυτά δεν ήταν τα πρώτα και δεν θα είναι τα τελευταία εφόσον από τους ελέγχους προκύψουν αθέμιτες πρακτικές. Ήδη τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουν επιβληθεί πρόστιμα 22 εκατ. ευρώ, τα 5,5 από αυτά σε πολυεθνικές επιχειρήσεις. Στην προσπάθεια για συγκράτηση των τιμών συμπεριλαμβάνεται και μια σημαντική μεταρρύθμιση που προωθεί η Κυβέρνηση, η οποία αξίζει να υποστηριχθεί και από την αντιπολίτευση, για τη δημιουργία μιας νέας ισχυρής Ανεξάρτητης Αρχής για την Εποπτεία της Αγοράς και την Προστασία του Καταναλωτή, η οποία ενισχύεται με 300 νέους ελεγκτές και με σοβαρά ψηφιακά μέσα, προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι έλεγχοι και η εποπτεία στην αγορά.

----

Εβδομήντα νέοι αστυφύλακες θα ενισχύσουν, σε πρώτη φάση, την αστυνόμευση στους οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Πρόκειται για μια ειδική ομάδα που θα περιπολεί στους καταυλισμούς, ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη η αντιμετώπιση του εγκλήματος και να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με τους 70 αστυνομικούς, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τώρα συγκροτούνται ομάδες που θα αποτελούνται, κυρίως, από νέους αστυνομικούς. Θα είναι αστυφύλακες, εκπαιδευμένοι, επιλεγμένοι ένας - ένας και μία - μία και στη συνέχεια θα είναι εκεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ένστολοι, οπλισμένοι, εκπαιδευμένοι και θωρακισμένοι με οχήματα.

Η ειδική αυτή ομάδα θα συσταθεί στο πλαίσιο των ευρύτερων δράσεων που πραγματοποιούνται για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και φαίνεται από τα στοιχεία πως αποδίδουν καρπούς, καθώς αυτή βαίνει μειούμενη.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου εγκλήματος έχει σημειώσει μεγάλες επιτυχίες τους τελευταίους μήνες στο κομμάτι της λεγόμενης «βαριάς εγκληματικότητας» με 1.400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις σε 10 μήνες.

Υπάρχει, ωστόσο, και η λεγόμενη μικρή εγκληματικότητα που πλήττει τους ανθρώπους, τις γειτονιές, τις συνοικίες, τις πόλεις. Μέσα στους τελευταίους 8 μήνες από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στη Δυτική Αττική:

Διενεργήθηκαν συνολικά 71 αστυνομικές επιχειρήσεις.

Εξαρθρώθηκαν 28 εγκληματικές ομάδες.

Συνελήφθησαν συνολικά 226 άτομα, ενώ, μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τιμαλφή και χρηματικά ποσά.

Θα συνεχίσουμε την συντεταγμένη προσπάθεια προκειμένου να μπορούν όλοι οι πολίτες να νιώθουν ασφαλείς και οι δράστες οποιασδήποτε έκνομης ενέργειας να αντιμετωπίζονται με την αυστηρότητα που επιβάλλει ο νόμος.

----

Ο νόμος που ψηφίστηκε στα τέλη Ιουλίου και αφορά τον εξορθολογισμό των φοιτητικών καταλόγων των Πανεπιστημίων γίνεται πράξη με όρους κοινωνικής ευαισθησίας και σεβασμού των φοιτητριών και φοιτητών που κάνουν την προσπάθεια τους για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Χθες, εστάλη η εγκύκλιος προς όλα τα Πανεπιστήμια με την οποία αποσαφηνίζονται όλα τα ζητήματα που τέθησαν από τις διοικήσεις των ΑΕΙ σχετικά με την εφαρμογή του νέου πλαισίου.

Η διαδικασία σε κάθε πανεπιστήμιο λόγω του αυτοδιοίκητου ορίζεται αυτόνομα, ωστόσο έως τις 31/12 θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας, οι τελικοί εκκαθαρισμένοι κατάλογοι.

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών + 4 ακαδημαικά εξάμηνα για τετραετή προγράμματα σπουδών και + 6 ακαδημαϊκά για πενταετή/εξαετή προγράμματα σπουδών.

Μετά τη λήξη της ανώτατης διάρκειας ο φοιτητής διαγράφεται αυτοδικαίως, εκτός αν αιτηθεί την παράταση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης κατά 2 ή 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τονίζουμε ότι

Φοιτητές με αναπηρία άνω του 50% δεν διαγράφονται

Φοιτητές που έχουν λάβει την παράταση ενός έτους, αν αποδείξουν πρόβλημα υγείας των ιδίων ή συγγενών πρώτου βαθμού, αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων για όσο διάστημα υφίσταται το πρόβλημα.

Εξάλλου, να θυμίσω ότι έχουμε προβλέψει ειδικές πρόνοιες για φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται εντός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, συγκεκριμένα για φοιτητές που εργάζονται, για γονείς με ανήλικα παιδιά, για εγκυμονούσες φοιτήτριες.

Αναγνωρίζουμε και επιβραβεύουμε τη συνεπή προσπάθεια, επενδύουμε στο εκπαιδευτικό κεφάλαιο των πανεπιστημίων μας, αλλά ταυτόχρονα θέτουμε ένα σαφές, μετρήσιμο όριο. Έτσι, το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο συνδυάζει κοινωνική ευαισθησία με θεσμική υπευθυνότητα, ευθυγραμμίζοντας σπουδές με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, χωρίς να αφήνει κανέναν που πασχίζει πίσω.

----

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, συνεχίζει να εργάζεται συστηματικά για την επιτάχυνση των πληρωμών και την έγκαιρη ολοκλήρωση των αιτήσεων, με στόχο τη στήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών και επιχειρήσεων στην αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

Μέχρι σήμερα, στα Προγράμματα «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ για Νέους» έχουν λάβει επιδότηση σχεδόν 89.000 ωφελούμενοι, συνολικού ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ. Ενδεικτικά, μόνο την τελευταία εβδομάδα, έχουν πιστωθεί περίπου 4,5 εκατ. ευρώ για το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023». Παράλληλα, ο τεχνικός κλάδος έχει ενισχυθεί, συνολικά, με 1,3 δισ. ευρώ περίπου, αυξάνοντας σημαντικά τη ρευστότητά του.

Προσφάτως, το Υπουργείο ανακοίνωσε παρατάσεις σε 13 ενεργειακά προγράμματα, ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τις οποίες διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των έργων, η πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και η μέγιστη ωφέλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

-----

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων προς τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα από την τρομοκρατική ενέργεια της 31ης Οκτωβρίου 2024, στο κτίριο επί της οδού Αρκαδίας 4, στους Αμπελοκήπους Αθηνών.

Με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης η κρατική παρέμβαση, που είχε εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό, αφορά στη μίσθωση κατοικίας, στην αντικατάσταση ή/και στην μεταφορά οικοσκευής.

Η Πολιτεία ενεργοποίησε το μηχανισμό της κρατικής αρωγής για τη στήριξη των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών που διέμεναν στην πολυκατοικία και οι περιουσίες των οποίων υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την έκρηξη βόμβας. Θα χορηγηθούν έκτακτα βοηθήματα για μίσθωση κατοικίας, για αντικατάσταση και μεταφορά οικοσκευής.

------

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προχωράει σε νέο πρόγραμμα πρόσληψης 1.000 επιπλέον ανέργων ατόμων με Αναπηρία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, σε συνέχεια προηγούμενου προγράμματος για άλλες 1.000 θέσεις ανέργων ΑμεΑ που εξαντλήθηκαν γρήγορα. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας έως 18 μηνών και επιχορηγεί το 75% μισθού και εισφορών με ανώτατη επιχορήγηση τις 13.500 ευρώ ανά άτομο.

«Μέλημά μας η ενίσχυση της ένταξης και επανένταξης ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες απασχόλησης, ενισχύοντας παράλληλα τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Θα συνεχίσουμε αδιάκοπα την προσπάθεια για την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών στην εργασία.», δήλωσε η Υπουργός, Νίκη Κεραμέως.

-----

Με σκοπό την εφαρμογή ολοκληρωμένου πλαισίου ψυχολογικής και ψυχομετρικής αξιολόγησης για το προσωπικό που εκτελεί κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο, υπεγράφη η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση -παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια- από τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται:

Εξετάσεις που περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες για τη μνήμη, την προσοχή, τη συγκέντρωση και την επικοινωνία

Ψυχοκινητικές δοκιμασίες που αξιολογούν την ταχύτητα αντίδρασης και τον συντονισμό, καθώς και αξιολόγηση συμπεριφοράς και προσωπικότητας, με έμφαση στον συναισθηματικό έλεγχο και την υπευθυνότητα.

Συνέντευξη με εξειδικευμένους ψυχολόγους

Διαφορετικές κατηγορίες αξιολόγησης:

Μεταβατική εφαρμογή με πρώτη πιλοτική αξιολόγηση 60 υπαλλήλων.

-----

Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.