Π. Μαρινάκης: Προχωρημένες οι συζητήσεις για συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Ως δεδομένη παρουσίασε τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι οι επαφές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ την Παρασκευή, «η συνάντηση θα γίνει βεβαίως», προσθέτοντας ότι απομένουν λίγες ημέρες μέχρι την ανακοίνωση της ακριβούς ημερομηνίας τόσο για τη διμερή συνάντηση όσο και για τη διεξαγωγή του επόμενου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε τη σημασία του πολιτικού σχεδιασμού από την πλευρά της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι «είναι πολύ σημαντικό στην πολιτική, ιδίως όταν έχεις την ευθύνη της διακυβέρνησης για δεύτερη τετραετία, να ορίζεις εσύ την ατζέντα, τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική πολιτική».

Ο κ. Μαρινάκης άσκησε, ακόμη, κριτική σε επιλογές του παρελθόντος, σημειώνοντας ότι «ο εύκολος δρόμος για έναν πρωθυπουργό είναι να παριστάνει τον “τσάμπα πατριώτη”», προσθέτοντας ότι στο τέλος «οι ηγέτες αυτοί, μιλώντας για τη χώρα μας, επί της ουσίας τη μίκρυναν αντί να τη μεγαλώσουν».

Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις πληγές που άφησε πίσω η κακοκαιρία και στη Σύνοδο Κορυφής.

«Έξι έργα θωράκισης προχωρούν στην Αττική»

Συγκεκριμένα, σχετικά με την κακοκαιρία και το εάν ήταν έτοιμες οι υποδομές να υποδεχτούν αυτό το νερό που έπεσε, ο κ. Μαρινάκης «η συζήτηση έχει δύο βασικές προεκτάσεις ως προς τις υποδομές και ως προς την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού. Στην τρίτη συζήτηση, δεδομένου του γεγονότος ότι πάντοτε εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και δεδομένου του ότι μιλάμε και για μία χώρα η οποία μέχρι και το 2019 η έννοια πολιτική προστασία υπήρχε για να υπάρχει… Αυτό μέσα σε 6,5 χρόνια έχει μετατραπεί σε ένα κράτος που έχει νομίζω μια υποδειγματική αντίδραση σε πρωτοφανείς συνθήκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν και πολύ πιο δύσκολες ημέρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν και άλλες που έχουμε τραγικές ειδήσεις, όπως η προχθεσινή, όπου δύο συνάνθρωποί μας χάθηκαν».

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι στη μεγάλη εικόνα σε μια χώρα, στην οποία δεν μπορούσε να λειτουργήσει το 112 και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χαθούν πολλοί συνάνθρωποί μας και πολλές περιουσίες να κινδυνεύσουν παραπάνω, πλέον ειδοποιείται ο κόσμος, τονίζοντας ότι υπάρχουν σχέδια εκκένωσης, υπάρχει ενημέρωση, υπάρχει μια προβλεψιμότητα.

Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι στην Περιφέρεια Αττικής αυτή τη στιγμή προχωράνε έξι πολύ μεγάλα έργα θωράκισης, με ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο, ενώ ανέφερε ότι τα συναρμόδια υπουργεία δίνουν έναν αγώνα δρόμου ούτως ώστε να ολοκληρωθούν.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ωστόσο ότι θεωρεί ότι η πηγή των μεγαλύτερων προβλημάτων, είναι τα αυθαίρετα.

«Θεωρώ ότι πολλές φορές από πολλούς δημοσιολογούντες και πολιτικά κόμματα και ανθρώπους που έχουν δημόσιο λόγο, η συζήτηση δημόσια γίνεται με πάρα πολλά στοιχεία υποκρισίας. Δεν μπορεί να πέφτουμε από τα σύννεφα όταν για ολόκληρες δεκαετίες η Ελλάδα έχτισε με ευθύνη όλων. Κάποιοι δήμαρχοι συνέδραμαν σε αυτό, η πολεοδομία συνέδραμαν σε αυτό και πάρα πολλοί κατά καιρούς συναρμόδιοι υπουργοί έκλειναν τα μάτια», σημείωσε.

Τόνισε μάλιστα ότι δεν μπορεί να ανακοινώσει ότι ένας συμπολίτης μας θα χάσει την περιουσία του, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο αυτή τη στιγμή, να γκρεμιστεί δηλαδή κάτι.

Για την τακτοποίηση των ακινήτων ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «υπάρχουν κατηγορίες και κατηγορίες. Θεωρώ ότι περιπτώσεις όπου αγγίζουν ζητήματα ασφάλειας και υποδομών δεν πρέπει να έχουν μέσα την έννοια της παράτασης. Περιπτώσεις όπου μπορεί να ήταν εκτός κάποιου σχεδίου ή δεν απειλούν τέτοιες συζητήσεις όπως αυτές που κάνουμε, είναι άλλης της τάξεως μεγέθους και το να μπορέσει να δοθεί μια δυνατότητα σε συμπολίτες μας να τακτοποιήσουν την περιουσία τους και αυτό να αποφέρει και έσοδα στο κράτος και ουσιαστικά να υπάρχει και μια συνολική κατάσταση η οποία είναι είναι σωστά, ναι».

«Η Ελλάδα στην καρδιά και την ψυχή της Ευρώπης»

Αναφερόμενος στη Σύνοδο Κορυφής και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι στην καρδιά και στη ψυχή της Ευρώπης.

«Πριν και πάνω απ όλα είμαστε ένα ευρωπαϊκό κράτος, ένα κυρίαρχο κράτος που στο τέλος της ημέρας δεν πρόκειται ποτέ να βάλουμε στο ζύγι ζητήματα διεθνούς δικαίου. Αυτό είναι δεδομένο. Από κει και πέρα, δεδομένη είναι και η στρατηγική μας σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην οποία ειδικά αυτή η κυβέρνηση να επενδύσει και την οποία θέλει να εμβαθύνει» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Πρόσθεσε δε, ότι «στο ζήτημα αυτό θεωρώ ότι χθες για άλλη μια φορά είδαμε πόσο σημαντικό είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας να έχει και γνώση και θέληση και να προσπαθεί να συνθέσει. Γιατί γίνεται μια συζήτηση, θα την κάνουμε στη συνέχεια περί επίδοξων πολιτικών κλπ κλπ. Η Εξωτερική πολιτική είναι ίσως το πιο σοβαρό πεδίο το οποίο μας δείχνει ότι όλο αυτό το οποίο γίνεται είναι μια πολύ σοβαρή άσκηση και δεν είναι παιχνίδι».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι δυο είναι τα βασικά θέματα που είπε χθες ο Πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες, το ένα είναι η Γροιλανδία και το άλλο είναι το Συμβούλιο Ειρήνης.

«Ως προς ως προς τη Γροιλανδία, επεσήμανε το γεγονός ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι εν αγνοία και υπό την οποιαδήποτε έννοια παραβίασης του κυρίαρχου κράτους του Βασιλείου της Δανίας, γιατί είναι ευρωπαϊκό έδαφος, έδαφος του Βασιλείου της Δανίας η Γροιλανδία. Τελεία και παύλα» ανέφερε.

«Από κει και πέρα, οι ανησυχίες ευρύτερα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για τον Αρκτικό Κύκλο και όλα όσα τελοσπάντων διατυπώνονται, έχουν βάση, αλλά πρέπει να συζητηθούν χωρίς να μπει σε καμία περίπτωση υπό διαπραγμάτευση το διεθνές δίκαιο και η κυριαρχία ενός κυρίαρχου κράτους», συμπλήρωσε. Τόνισε δε, ότι η θέση αυτή, με τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, δικαιώνεται.

Για το Συμβούλιο Ειρήνης ο κ. Μαρινάκης ανέφερε «ως προς το Συμβούλιο της Ειρήνης, ο μεγάλος προβληματισμός των 13 κρατών που είχαν προσκληθεί μεταξύ Ελλάδας 13 ευρωπαϊκών κρατών είναι η συζήτηση να γίνει μόνο για την ειρήνη στη Γάζα και θεωρώ ότι η πρόταση την οποία κατέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι όρος συμμετοχής των κρατών αυτών, η συζήτηση μόνο για την για τη Γάζα μπορεί να λύσει αυτή τη δύσκολη άσκηση και να προχωρήσουμε παρακάτω, ούτως ώστε να συμμετέχουν και οι χώρες αυτές σε αυτή την πολύ σοβαρή συζήτηση για τη Γάζα».

Σχετικά με μια πιθανότητα μεσολάβησης του Ντόναλντ Τραμπ στα Ελληνοτουρκικά, ο κ. Μαρινάκης, ανέφερε «Αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε καν ως συζήτηση, ούτε καν ως θεωρία. Είμαστε ακόμα μια κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες από εμάς, που με την Τουρκία αντιλαμβανόμαστε ότι μας χωρίζει μόνο μια διαφορά: ο Καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας χωρίς να βάζουμε ποτέ στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου. Όταν σε αυτό το σημείο, δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό, τότε εμείς θα καταθέσουμε αυτήν τη θέση, η οποία είναι και η διαρκής, διαχρονική, αδιαπραγμάτευτη ελληνική θέση».