Π. Μαρινάκης: Ολέθρια τα αποτελέσματα του νόμου Παρασκευόπουλου με τις μαζικές αποφυλακίσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στην πατροκτονία που σημειώθηκε στην Γλυφάδα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «ο νόμος Παρασκευόπουλου είχε ολέθρια αποτελέσματα».

«Εγείρονται πολύ σοβαρά ερωτήματα, πως αφέθηκε ο 46χρονος από τη δομή και από ποιους αφέθηκε. Ο νόμος Παρασκευόπουλου δεν ήρθε ως μάννα εξ ουρανού, κάποιοι τον εισηγήθηκαν και κάποιοι τον ψήφισαν. Ο νόμος αυτός σε συνδυασμό με τον ποινικό κώδικα του 2019 είχαν ολέθρια αποτελέσματα ως προς τις μαζικές αποφυλακίσεις», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο περιστατικό σε σχολείο των Σερρών, όπου μία καθηγήτρια φίμωσε με μονωτική ταινία μαθητή, προκαλώντας σάλο αντιδράσεων.

«Ακόμα και σήμερα που μιλάμε ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος είναι εναντίον της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Από εκεί που ήταν νόμος κενού περιεχομένου, πλέον έχει κυρώσεις και ουσία. Αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης περίπτωσης πρέπει να δώσουν εξηγήσεις. Δουλειά των αρμοδίων στην Δευτεροβάθμια είναι να βλέπουν τέτοια περιστατικά», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ως προς τα ελληνοτουρκικά, τόνιζε πως «δεν θα βάλουμε στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας», ενώ συμπλήρωσε ότι η μόνη διαφορά που χωρίζει Ελλάδα και Τουρκία είναι ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

«Είμαστε υπερήφανοι για την εξωτερική μας πολιτική, τα εξοπλιστικά προγράμματα, τη διαχείριση που έγινε στον Έβρο. Θέλουμε να αποφύγουμε το άλλο άκρο, του τζάμπα πατριωτισμού, ότι δεν συνομιλούμε για να είμαστε εκλογικά αρεστοί, αλλά επιζήμιοι για την χώρα. Επιδιώκουμε τον διάλογο με την Τουρκία, χωρίς να υποχωρούμε», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.