Π. Μαρινάκης: Η κυβέρνηση εξακολουθεί να θέλει διάλογο με τους αγρότες - Προϋπόθεση να μην υπάρχουν μπλόκα

Μήνυμα προς τους εκπροσώπους των αγροτικών μπλόκων να προσέλθουν σε διάλογο έστειλε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα».

Παράλληλα, ανέφερε πως ο διάλογος με τους αγρότες πρέπει να γίνει χωρίς να ταλαιπωρούνται οι πολίτες και πως θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικός.

«Δεν πρέπει να κοπεί η χώρα στα δύο, η κυβέρνηση έχει δείξει ανοχή και θα πρέπει να παρέμβει η αστυνομία αν ταλαιπωρηθούν πολίτες από το κλείσιμο των δρόμων», σημείωσε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο Π. Μαρινάκης.

«Για να είμαστε δίκαιοι, οι αγρότες παίρνουν περισσότερα από πέρυσι και οι πληρωμές έγιναν όπως είπαμε. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν νομοθέτησε και εφάρμοσε τόσα μέτρα για τον πρωτογενή τομέα όσο η δική μας. Δεν είμαστε κυβέρνηση μόνο των αγροτών», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για ανάγκη να εφαρμοστεί ο νόμος χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά. «Ανακοινώθηκαν τα μέτρα, αυτά είναι, συνεχίζουμε να προσπαθούμε και πρέπει να προσχωρήσουμε χωρίς άλλη ταλαιπωρία των πολιτών. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της όπως επιχειρησιακά κρίνει η ίδια», πρόσθεσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε, μάλιστα, σε διαδικασία ταυτοποιήσεων και συλλήψεων για τους αγρότες που βγήκαν απροειδοποίητα στην εθνική οδό και καταγράφηκαν από βίντεο, δημιουργώντας συνθήκες δυστυχήματος είτε σε βάρος των ιδίων, είτε για οδηγούς.