Π. Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Οι «πάμε όπου βγει» κυβέρνησαν και μας κόστισαν €120 δισ.

Στο κόμμα που πρόκειται να ιδρύσει η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι «εμείς παίζουμε στο γήπεδο πρόγραμμα-θέσεις= εφαρμογή παραδοτέων. Εμείς μιλάμε με τα έργα μας. Δεν μπορούμε να μπούμε στη λογική σχολιασμού υποθετικών μονοπρόσωπων κομμάτων».

Συγκεκριμένα, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τα στοιχεία της δημοσκόπησης της Interview, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «το τι θα γίνει θα το δείξει η ιστορία. Στο παρελθόν τέτοια μονοπρόσωπα κόμματα ξεκίνησαν με ισχυρά διψήφια ποσοστά και δεν κατέβηκαν στις εκλογές ή συγκέντρωσαν 1% ακόμα και με πρώην πρωθυπουργούς, χωρίς να λέω ότι αυτό θα γίνει με την κυρία Καρυστιανού και τον κ. Τσίπρα».

Αναρωτήθηκε, στο πλαίσιο αυτό «θα μπορούσε ένα κόμμα χωρίς θέσεις να αντιμετωπίσει την κρίση στον Έβρο, να πάει στο Κογκρέσο και να μιλήσει, να αντιμετωπίσει την πανδημία;».

«Υπάρχει μια διαφορά του 2027 με το 2015. Οι "πάμε όπου βγει" κυβέρνησαν και από την αριστερά και από την άκρα δεξιά, η πάνω και η κάτω πλατεία κυβέρνησε και τι είδαμε; 120 δισ., νέους φόρους, υπουργούς να καταδικάζονται, δημόσιες σχέσεις με καθεστώτα Μαδούρο. Δηλαδή την ακρίβεια θα τη λύσουν οι σοφιστείες ή οι αφορισμοί ή το να λέει ένας πολίτης ότι θα φυλακίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους;» κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.

