Π. Μαρινάκης: Δεν υπάρχει θέμα με Δένδια - Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διακινδυνεύσει τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

Ξεκάθαρη ήταν η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη το πρωί της Παρασκευής, ότι «δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα με τον Νίκο Δένδια», ενώ ταυτόχρονα απάντησε και στο «καλή τύχη στην κυβέρνηση» από τον Χάρη Δούκα, λέγοντας «να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας από την ημέρα της εκλογής του μέχρι τις επόμενες εκλογές».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Action24, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «είναι μια φιλότιμη προσπάθεια της αντιπολίτευσης να δημιουργήσει θέμα στην πιο συμπαγή κυβερνητική πλειοψηφία και συμπαγή κοινοβουλευτική εμπιστοσύνη κυβέρνησης 2ης τετραετίας».

«Η ουσία είναι στην τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το πώς θα επιμεληθεί την καθαριότητα και την ανάδειξη του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Το βραχυπρόθεσμο είναι η δουλειά της ΕΛΑΣ για να περιφρουρήσει την εφαρμογή της τάξης και να μην επιτρέψει σε καλοθελητή αλληλέγγυο που θα επιχειρήσει να καταργήσει την εφαρμογή της» συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναφερόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και το επεισόδιο που προκάλεσε στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής την Πέμπτη, ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε «δεν εκπλαγήκαμε από τη συμπεριφορά της όταν δεν σέβεσαι τη μνήμη ανθρώπων, όταν εργαλειοποιείς τον πόνο άλλων καθώς προσπαθείς να σώσεις έτσι την πολιτική σου καριέρα, δεν υπολογίζεις εθνικές επετείους και τίποτα σχετικό».

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διακινδυνεύσει τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου»

Παράλληλα διεμήνυσε «δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διακινδυνεύσει τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Η κοινωνία έχει καταλάβει πόσο ρυπαρές είναι αυτές οι λογικές. Πλέον ξέρουν ότι όλες αυτές οι κινήσεις είναι των ακραίων από την άλλη πλευρά. Όποιος καταλαμβάνει δημόσιο χώρο και προσπαθεί να προβοκάρει με παράνομες κινήσεις είναι εκτός νόμου. Η κυβέρνηση είχε ξεκάθαρη εντολή σπάστε τα δεσμά κάποιων πραγμάτων που κρατούσαν τη χώρα όμηρο κάποιων ιδεοληψιών. Όποιος έχει σκοπό να διαλύσει τον εορτασμό καλά θα κάνει να το σκεφτεί ξανά. Είμαι σίγουρος ότι ΕΛΑΣ θα δώσει την απάντηση προστατεύοντας την κοινωνία».

Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε «η παρέλαση δεν είναι της ΝΔ ούτε της κυβέρνησης αλλά προς τιμήν όσων συνέβησαν πριν από πολλά χρόνια την 28η Οκτωβρίου» καθώς και ότι «δεν χρειάζεται να μπλέξουμε μια εθνική εορτή για όσους έχασαν τη ζωή για την πατρίδα μας με μια σοβαρή διεκδίκηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων για την οποία έχει δεσμευτεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης».

«Κυβέρνησε με τον ΣΥΡΙΖΑ με όλες τις ρυπαρές πολιτικές συνιστώσες του πολιτικού λαϊκισμού»

Τέλος, σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα και για τις τελευταίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «ο κ. Τσίπρας δεν αποχώρησε μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη Βουλή. Κυβέρνησε με τον ΣΥΡΙΖΑ με όλες τις ρυπαρές πολιτικές συνιστώσες του πολιτικού λαϊκισμού. Αφού διέλυσε αυτές τις συνιστώστες κατάφερε να γίνει συνιστώσα δική του το κόμμα που έφερε στην εξουσία».

«Όλα αυτά καθιστούν μια εικόνα ότι κανείς δεν μπορεί να τους πάρει σοβαρά. Θεωρώ ότι ένας πολιτικός που αξιολογείται αυστηρά από την κοινωνά δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία, μόνο μυθιστορήματα», πρόσθεσε.