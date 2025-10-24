«Πόλεμος» ανακοινώσεων Δένδια - Δούκα για την καθαριότητα στον Άγνωστο Στρατιώτη

Αντιπαράθεση για την καθαριότητα του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη εκτυλίσσεται ανάμεσα στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, με αιχμηρές δηλώσεις και από τις δύο πλευρές για την αρμοδιότητα του χώρου.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι θα αναθέσει την καθαριότητα του Μνημείου σε τρίτο, τονίζοντας ότι, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος, η ευθύνη για τη φροντίδα του ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα στον Δήμο Αθηναίων.

Ωστόσο, μετά την τοποθέτηση του Δημάρχου ότι «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το υπουργείο τόνισε ότι «δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα».

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΘΑ, η ανάθεση σε τρίτο θα ισχύσει «για όσο χρόνο απαιτηθεί», με τον Νίκο Δένδια να υπενθυμίζει ότι «ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Χαρακτηριστικά, στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Άμυνας: «Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν “η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση”, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα. Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων απάντησε ότι «χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Στη συνέχεια, ο κ. Δούκας υπογράμμισε: «Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας. Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμη αναζητείται…».

Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργείου, που τόνισε: «Η φροντίδα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί. Η καθαριότητα, βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος, είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής. Αλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους».

Ο κ. Δούκας επέμεινε στις επικρίσεις του προς την κυβέρνηση για αντιφάσεις, σημειώνοντας ότι «χθες ψηφίστηκε τροπολογία με την οποία αναθέτει τη φροντίδα του χώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ σήμερα το Υπουργείο επικαλείται το Σύνταγμα και παραπέμπει τον Δήμο».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο δήμαρχος Αθηναίων είχε συναντηθεί με τον υπουργός Εθνικής Άμυνας, στο Υπουργείο, επαναλαμβάνοντας τις θέσεις του για το ζήτημα. Όπως σημείωσε, «σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη».

Την ίδια ημέρα, ο κ. Δένδιας είχε συναντήσεις με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, με αντικείμενο τον καλύτερο συντονισμό των αρμοδιοτήτων του Δήμου και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με το Μνημείο.

Υπενθυμίζεται πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στο θέμα από τη Βουλή πριν την ψήφιση της τροπολογίας, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και επισημαίνοντας ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων «δεν καθάρισε ποτέ τον χώρο, πιθανώς για πολιτικούς λόγους».