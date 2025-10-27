ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτήθηκε ο αντιπρόεδρος Ιωάννης Καϊμακάμης

Την παραίτησή του από τη θέση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ υπέβαλε σήμερα ο Ιωάννης Καϊμακάμης, η οποία έγινε αποδεκτή από τον υπουργό υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα. Η σχετική υπουργική απόφαση έχει δημοσιευθεί στη «Διαύγεια».

Ο κ. Καϊμακάμης υπέβαλε την παραίτησή του την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου και η παραίτηση έγινε δεκτή την αμέσως επόμενη ημέρα, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, από τον αρμόδιο υπουργό Κ. Τσιάρα.

Σύμφωνα με την αναρτηθείσα απόφαση:

«Αποδεχόμαστε την από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη του Ελευθερίου, Γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωπονίας του ιδίου Πανεπιστημίου, με Α.Δ.Τ.: Α00024557, από τη θέση του προσωρινού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)-Ν.Π.Ι.Δ. (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2452911434/17.10.2025).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»

Στην κατάθεσή του, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε τονίσει πως δεν έχουν πέσει στην αντίληψή του περιπτώσεις παρέμβασης υπουργών στο ελεγκτικό σύστημα του Οργανισμού.

Ο ίδιος επισήμανε πως γίνονται έλεγχοι νυχθημερόν για να πληρωθούν το ταχύτερο δυνατό οι αγρότες.